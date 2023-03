Javier Ibarreche: El maestro de español mexicano que se volvió influencer y llegó a los Oscar 2023

¡México invade los premios Oscar! Aparte de los cineastas nominados, un influencer mexicano participó en la cobertura del galardón de Hollywood.

El pasado 12 de marzo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebró la edición número 95 de los Oscar, un galardón cuyo objetivo es premiar a las mejores producciones, actores y directores del año.

Los premios destacaron en esta ocasión por contar con varios cineastas mexicanos entre sus nominaciones como Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, destacó Guillermo del Toro, quien se llevó una estatuilla dorada por su versión animada de Pinocho.

Aparte de las celebridades mexicanas que formaron parte del evento, para la cobertura de TV Azteca se presentó un influencer llamado Javier Ibarreche. A través de su Twitter agradeció la oportunidad de ir al galardón.

“Hoy viví diez años en diez horas, y eso se lo debo a ustedes que me empujaron hasta acá. Los amo”, puntualizó el mexicano.

Su participación se viralizó en redes sociales cuando la actriz Jaime Lee Curtis lo reconoció por sus videos en Tik Tok.

“Me acuerdo de ti”, aseguró la actriz de Everything Everywhere All At Once, a lo que el influencer mexicano comentó que ya la había entrevistado en alguna ocasión.

¿Quién es Javier Ibarreche?

Se trata de un creador de contenido mexicano que se especializa en temas relacionados con películas y series, las cuales narra velozmente y con su frase característica: “¡No mam*s esta serie!”

Principalmente utiliza la plataforma de Tik Tok para publicar reseñas o incluso para recomendar algo que ver.

Javier Ibarreche es uno de los influencers que amasó su popularidad durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. En una conferencia TED que dio el año pasado, reveló que su interés por la industria del entretenimiento comenzó desde que era un niño.

“Cuando era niño no había nada más que me gustará que ver la televisión”, expresó el creador de contenido quien es profesional en las artes escénicas y la comedia stand-up. Antes de su salto a la fama dio clases de español y teatro en una secundaria.

“Llegó la pandemia, no hay teatro, no hay comedia y hay clases en línea que por experiencia no son clases. De pronto todo lo que podía hacer ya no se podía y regresé a mi refugio que era la televisión”, explica el mexicano.

En aquella conferencia, reveló que por ocio subió un video hablando de los detalles de una película, no especificó cual, y que fue su primer paso a ser reconocido en redes sociales.

Actualmente en Tik Tok tiene alrededor de nueve millones de seguidores, aparte de seguir con sus reseñas, ha colaborado con plataformas de streaming como Netflix en proyectos como el podcast 6 Grados.