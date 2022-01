5 personajes mexicanos que nos regaló TikTok durante la pandemia

Tik Tok es una de las plataformas más reconocidas a nivel mundial, por lo que este año se realizará la primera entrega de premios para celebrar la creatividad en Latinoamérica, donde gran parte de los nominados en 18 categorías son mexicanos.

Entre los nominados se encuentran Eugenio Derbez, Erika Buenfil, Poncho de Nigris, Yordi Rosado, J. Balvin, Karol G, Camilo, Sebastián Yatra, Danna Paola, Paco de Miguel, el exfutbolista Luis Hernández ‘El Matador’ o el clavadista Rommel Pacheco.

Los TikTok Awards 2022 se llevarán acabo este 13 de enero. La transmisión iniciará en punto de las 20:00 horas, tiempo de México, y la alfombra roja tendrá lugar en el Auditorio BB (antes Blackberry) en la Ciudad de México a las 19:00 horas.

Si quieres seguir la transmisión puedes hacerlo desde el perfil de TikTok en español (@tiktok_español), donde podrás ver a tus tiktokers favoritos.

Y no, aquí no solo hay videos de comedia; por si aún no estás totalmente familiarizado con esta plataforma, te contamos acerca de 5 personalidades en TikTok que generan diferente contenido y se encuentran nominados en esta ceremonia de premiación.

Javier Ibarreche (@ibarrechejavier)

Javier es un joven que ha ganado popularidad en esta plataforma gracias a sus reseñas de películas y series; con su toque de originalidad y gracia ha logrado captar la atención de millones de personas, y logrado que sus seguidores estén al pendiente de sus nuevos videos.

Actualmente cuenta con 5.4 millones de seguidores en TikTok y está nominado en los TikTok Awards para la categoría de Fav del entretenimiento.

Perfil de TikTok de Javier Ibarreche

Historia para tontos (@historiaparatontos)

¿Alguna vez te salió en tu inicio de TikTok un video de algún mapa con ojos y cara explicando de manera divertida algún hecho histórico? Entonces te encontraste con uno de los videos de Historia para tontos, que explican acontecimientos históricos con un toque de humor.

El joven detrás de esta cuenta mantiene su identidad en secreto; solo se sabe que es egresado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM.

Tiene un total de 5.8 millones de seguidores y ha sido nominado para los próximos TikTok Awards en la categoría de Fav del conocimiento.

Perfil de TikTok de Historia para Tontos

Daniela Rodrice (@danielarodrice)

“Chica, quisiese, pero no pudiese” es quizá la frase más famosa de esta TikToker de 24 años originaria de Mazatlán, Sinaloa. La influencer produce contenido de humor y reacciones a distintos videos, así como breves videoblogs de su vida diaria.

Su carisma la ha llevado a conseguir 9.2 millones de seguidores en esta plataforma y ser nominada como Fav de la comedia en los TikTok Awards.

Perfil de TikTok de Daniela Rodrice

Erika Buenfil (@erikabuenfiloficial)

¿Quién no conoce a Erika Buenfil? La actriz que ha estado activa en el mundo del entretenimiento desde 1974 se ha convertido en un fenómeno de esta red social, donde comparte videos en los que participa en las tendencias de la plataforma, comparte su día a día y se ha ganado el corazón de millones de internautas.

Con 14.8 millones de seguidores en TikTok, la actriz ha recibido una nominación a Celebrity fav del año para la entrega de premios de esta red social.

Perfil de TikTok de Erika Buenfil

ElBlogDelGordo (@elblogdelgordo)

¿Alguien dijo comida? Entonces llegaste al lugar indicado con El Blog Del Gordo, un joven apasionado por descubrir nuevas experiencias gastronómicas y los sabores más exquisitos en cada rincón del mundo que estará dispuesto a compartir con todos a través de sus videos.

Tiene 2.5 millones de seguidores y, al igual que los anteriores, está nominado en los TikTok Awards para la categoría de Fav del sabor.