AMLO felicita a Guillermo del Toro por el Oscar un día después: ‘Estaba metido en el beisbol’

Este 12 de marzo Guillermo del Toro se llevó su tercer Oscar; la misma noche jugó México vs Estados Unidos en el Mundial de Béisbol 2023. (Foto: EFE / Cuartoscuro.com).

Este domingo, el cineasta mexicano Guillermo del Toro sumó su tercer estatuilla en los premios Oscar 2023 gracias a Pinocho, cinta con la que se llevó el galardón de ‘Mejor película animada’. Mientras las felicitaciones de diversas celebridades y políticos inundaron redes sociales, la del presidente de México llegó hasta esta mañana.

El canciller Marcelo Ebrard se apresuró a escribir en Twitter en la noche: “Sinceras y enormes felicitaciones a Guillermo del Toro por merecido Oscar, eres orgullo de México”; asimismo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum: “Muchas felicidades por ser tres veces acreedor de un Oscar en tu carrera. L@s mexican@s estamos muy content@s de verte triunfar con Pinocho”.

Este lunes, al iniciar su conferencia diaria, Andrés Manuel López Obrador comentó brevemente: “Felicitaciones a Guillermo del Toro, director de cine mexicano, por el premio Oscar con la película Pinocho. Nuestras felicitaciones a este mexicano, excepcional cineasta. Es un orgullo para México”.

'Pinocho', de Guillermo del Toro, ganó el Oscar a 'Mejor película animada'. (Foto: EFE).

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_felicita a Guillermo del Toro (@RealGDT) por haber ganado un #Oscar por su película #Pinocho: "es un orgullo para #México". También celebra el triunfo de la Selección Mexicana de béisbol ante a #EU. pic.twitter.com/OXRRlRerTg — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) March 13, 2023

“Animación es cine, la animación está lista para ser llevada al siguiente nivel, mantengámoslo en la conversación, ayúdenos. Quiero agradecerle al amor de mi vida, Kim, a mis hijos, a mi madre, a mi padre que están aquí conmigo (en su corazón)”, dijo el tapatío al recibir la estatuilla.

En noviembre pasado, Guillermo del Toro afirmó que existe una destrucción sin precedentes del cine mexicano con el actual gobierno ante la falta de recursos en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC):

“La sistemática destrucción del Cine Mexicano y sus instituciones —lo que llevó décadas construir— ha sido brutal. Sobrevivimos el sexenio de López Portillo pero esto no tiene precedentes”, escribió en Twitter. Hace un mes, el presidente expresó en su conferencia que aún no había podido ver Pinocho.

¿AMLO no vio los premios Oscar 2023?

Más tarde en su conferencia, el presidente expresó muy emocionado que la noche de los Oscar acababa de llegar de una gira y estaba viendo el partido de México vs. Estados Unidos, del Mundial de Beisbol 2023, el cual inició a las 20:00 horas este domingo:

“Estoy muy contento con el triunfo de México. Terminó como a las 11 (de la noche), desde las 8 yo regresé de la gira por el sureste para la supervisión del Tren Maya, como a las 6 y a las 8 ya estaba yo ahí, me di cuenta ayer que es mi pasión el beisbol como es mi pasión esto que hago de representar al suelo de México”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México durante conferencia matutina en Palacio Nacional. En la imagen celebrando el triunfo 11-5 vs EUA del equipo de Béisbol mexicana (Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com). (Andrea Murcia Monsivais)

El mandatario, quien tomó varios momentos para compartir fragmentos del partido, comentó que anoche estaba muy abstraído en el partido en el que México triunfó 11-5:

“Resulta que ponemos la televisión y estoy parado y me aviento, así como 3 o 4 entradas, no me podía yo sentar, estaba yo pero involucrado completamente, metido, embarrado ahí, eso le debe de pasar a los que les gusta mucho el futbol o el básquet o cualquier otro deporte, los intelectuales a los que les gusta la lectura pueden leer un libro parado, son pasiones”.

Asimismo agregó: “se enojan en mi casa, dicen que es lo que me obsesiona y sí, pero ya termino, en septiembre del año próximo me jubiló y se acaba, no vuelvo a hablar de política con nadie ni vuelvo a participar en nada”.