El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su conferencia de prensa matutina este lunes 13 de marzo en compañía de Ricardo Sheffield, titular de la Profeco y Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Conservadores de EU no quieren que se siga transformando a México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció esta mañana que México es un país más seguro que Estados Unidos y afirmó que los políticos conservadores de EU no quieren que “se siga transformando” el país.

Cuestionado sobre las alertas de viaje declaradas por el gobierno de Joe Biden para 30 de las 32 entidades de la República, el mandatario mexicano dijo que todo se trata de una campaña de desprestigio de los “conservadores estadounidenses” que dominan los medios de comunicación.

“Están llegando muchos estadounidenses a vivir a la CDMX y otros estados, en los últimos años es cuando más estadounidenses están viniendo a vivir a México. Es una campaña en contra de México de políticos conservadores de EU que no quieren que se siga transformando el país para bien de los mexicanos y esos políticos dominan a los medios de información”

AMLO insiste que fentanilo no se produce en México

El presente Andrés Manuel López Obrador insistió esta mañana que el controvertido fentanilo no se produce en México, como acusan legisladores y autoridades de Estados Unidos.

Sin embargo, el Ejército Mexicano tiene ‘otros datos’:

En febrero, el Ejército mexicano anunció que se incautó de más de medio millón de pastillas de fentanilo, en lo que denominó el mayor laboratorio de drogas sintéticas descubierto hasta esa fecha. El ejército dijo que el laboratorio al aire libre fue descubierto en Culiacán, Sinaloa.

En la misma ciudad, en 2021, el ejército allanó un laboratorio que, según sus estimaciones, fabricaba unos 70 millones de pastillas de fentanilo al mes para el cartel de Sinaloa.

AMLO afirma que Ovidio sí es Ovidio: ‘es una táctica dilatoria de los abogados’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la persona detenida el pasado 6 de enero sí es Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’ y que las declaraciones de ‘El Ratón’ son una táctica dilatoria de los abogados para evitar ser extraditado.

Cuestionado sobre las declaraciones del presunto líder del Cártel de Sinaloa -quien aseguró ante un juez “no ser la persona que ellos creen y que hoy reclama Estados Unidos”- el mandatario mexicano dijo que todo es parte de la estrategia legal del vástago de Guzmán Loera.

“Los abogados utilizan estas tácticas legaloides para ganar tiempo, son dilatorias, legitimas porque los abogados se dedican a eso; pero desde luego sí se trata de Ovidio (Guzmán)”, confirmó AMLO en Palacio Nacional.

“Nuestros adversarios dicen que no es Ovidio, los conservadores y sus voceros que están desatados, con mucho desparpajo, mostrando el cobre, haciendo el ridículo. Dicen que fue un invento nuestro para engañar, así está en las redes”, añadió.

#EnLaMañanera | @lopezobrador_ aseguró que la persona detenida el pasado 6 de enero sí es #OvidioGuzmán, hijo de #ElChapo. "Nuestros adversarios dicen que no es, que están desatados con muchos desparpajo, declarando cosas, además mostrando el cobre, haciendo el ridículo".

AMLO celebra victoria de México sobre EU en el Clásico Mundial de Beisbol

López Obrador dedicó más de 10 minutos de la conferencia matutina para celebrar el triunfo de México sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol.

“Lucieron bastante bien, como caballos, así se dice [...] representaron con mucha dignidad a México y le ganaron a Estados Unidos”, dijo emocionado.

“Estamos hablando de los mejores beisbolistas de Grandes Ligas de Estados Unidos, y la Novena Mexicana desde la primera entrada empezó a hacer carreras, destacó muchísimo (Joey) Meneses”, dijo.

AMLO felicita a Guillermo del Toro

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó esta mañana el cineasta mexicano Guillermo del Toro, tras conseguir su tercer ‘estatuilla dorada’ por su película animada ‘Pinocho’ en los Premios Oscar 2023.

“Felicitaciones a Guillermo del Toro, director de cine mexicano, por el premio Oscar con la película Pinocho. Nuestras felicitaciones a este mexicano, excepcional cineasta. Es un orgullo para México”, dijo AMLO al iniciar su conferencia diaria.

Del Toro venció a las cintas “Red”, de Domee Shi; “El gato con botas: El último deseo”, de Joel Crawford y Januel Mercado; “El monstruo marino” de Chris Williams, y “Marcel The Shell With The Shoes on”, de Dean Fleischer Camp.

El jalisciense agradeció a Netflix, plataforma de la cinta, y dedicó el premio a su esposa, sus hijos y sus difuntos padres.

‘Pinocho’ es uno de los proyectos más personales del mexicano y hacerla le tomó la mitad de su carrera como cineasta por el esmero artesanal que le tomó hacer un filme de animación foto a foto (“stop-motion”).