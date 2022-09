Alertas de viaje de EU a México son ‘de mal gusto y de metiches’, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos contra algunas entidades del país como ‘de mal gusto’ y de ‘metiches’.

Cuestionado sobre la preocupación de Coparmex sobre la ola de violencia en el país, el mandatario llamó a socializar los comentarios como algo “político” y los comparó con las “campañas de la oposición” y con las alertas de seguridad anunciadas por el gobierno de Joe Biden.

“Es como los anuncios que hacen en la embajada de Estados Unidos: ‘no vayan a este estado’, también con tintes políticos. Es como si yo dijera, ‘no vayan a Los Ángeles, no vayan a Nueva York’ y claro que tienen problemas”, dijo AMLO en la conferencia de prensa matutina.

“Además es de mal gusto, es de metiches. Eso no es serio, pero ya quedó como práctica política y todo eso hay que ir haciéndolo a un lado”, añadió.

En este contexto, el titular del Ejecutivo pidió reproducir un video difundido en redes sociales en el que se observa un robo con violencia en la ciudad de Nueva York.

“El coche negro se le cierra, miren la forma de robar, camina, se baja y vámonos”, narró mientras se transmitía la grabación del acto delictivo.

EU emite alerta de viaje a 6 estados por olas de violencia

Hace algunas semanas, Estados Unidos emitió una alerta de viaje para seis estados de la República: Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, debido a los recientes hechos violentos en el país.

Ken Salazar, embajador de EU en México, destacó que la alerta emitida por el Departamento de Estado se debe al aumento de actividad criminal en estas entidades.

“Los delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos, están muy extendidos y son comunes en México. El gobierno de EU tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de México, ya que los viajes de los empleados del gobierno de EU a ciertas áreas están prohibidos o restringidos (...) Se recomienda a los ciudadanos de EU que se adhieran a las restricciones de viaje de los empleados del gobierno de EU”, apunta el comunicado.

La alerta de viaje señala que empleados y empleadas estadounidenses no pueden viajar entre ciudades durante la noche, tampoco deben tomar taxis en la calle y solo usar los vehículos de apps como Uber o de sitios de taxi oficiales. Además, se señala que deberán evitar viajar solos en áreas remotas.

“Los empleados del gobierno de EU no pueden conducir desde la frontera entre EU y México hacia o desde el interior de México, excepto en los viajes diurnos dentro de Baja California y entre Nogales y Hermosillo en la Carretera Federal Mexicana 15D, y entre Nuevo Laredo y Monterrey en la Carretera 85D”, detalla el texto.