¡Viva ‘Pinocho’! Guillermo del Toro arrasa con 5 premios Annie y uno del Sindicato de Productores

Pinocho, de Guillermo del Toro, triunfó en la 50ª edición de los Premios Annie con cinco galardones y la misma noche recibió un galardón más del Sindicato de Productores, con lo cual se afianza como película animada favorita rumbo a los Oscar 2023.

Los Annie Awards son entregados por la International Animated Film Association, en Los Ángeles, California desde 1972, son conocidos como ‘los Oscar de la animación’ y se dedican a reconocer los proyectos más destacados del año anterior en dicho sector.

Varias películas que ganan un Premio Annie, también suelen llevarse el Oscar en la categoría de Mejor Película Animada, por lo que son un buen precedente para los nominados.

La reinterpretación del personaje creado en el Siglo XIX por Carlo Collodi, con una nueva historia presentada en el periodo de entreguerras, estaba nominada a nueve categorías de las cuales consiguió los reconocimientos a:

Mejor película

Mejor dirección

Mejor diseño de producción

Mejor animación de personajes

Mejor banda sonora

Los Annie volvieron a una versión presencial después de dos años de ser virtuales por la pandemia, se realizó una ceremonia en el Royce Hall de la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Life is such a wonderful gift! Thank you PGA for honoring our producers behind @RealGDT’s #PinocchioMovie as Winner of Animated Theatrical Motion Pictures at this year's Producers Guild Awards. pic.twitter.com/SKTtuklqcg — Guillermo del Toro’s Pinocchio (@pinocchiomovie) February 26, 2023

Este sábado, la película de Del Toro bajo el sello de Netflix también recibió un premio que otorga el Sindicato de Productores, cuya ceremonia se llevó a cabo de manera simultánea a los Annie, en donde se impuso como mejor cinta de animación ante Marcel the Shell with Shoes On, de A24, Puss in Boots: The Last Wish, de DreamWorks Animation, Minions: The Rise of Gru, de Illumination, y Turning Red, de Pixar.

El falso documental Marcel the Shell with Shoes On, de Dean Fleischer Camp, se perfila como la gran contrincante del filme del mexicano en los codiciados Oscar al haber recibido tres premios en categorías como mejor película indie, mejor doblaje y mejor escritura.

Mientras que Puss in Boots: The Last Wish, que retoma al simpático Gato con Botas de Shrek y que es otra de las nominadas a los premios de la Academia, se alzó con dos Annie en las categorías de mejor guión gráfico y mejor editorial.

Asimismo, el cortometraje animado The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse, que también aspira a un Óscar, se llevó cuatro galardones y la súper producción de James Cameron Avatar: The Way of Water, logró dos premios a mejor animación de personajes en una película “live-action” y otro a mejores efectos especiales.

En el ámbito televisivo, la serie para adultos Bob’s Burger venció a The Simpsons y a Rick and Morty, mientras que la mejor serie para niños fue Abominable and the Invisible City.

¿Qué premios ha ganado ‘Pinocho’, de Guillermo del Toro?

Esta temporada de premios, Pinocho de Guillermo del Toro se ha llevado varios distinciones, a las cuales se suman los 5 de los premios Annie, con los cuales se encamina como la película animada favorita rumbo a los premios Oscar 2023, que se celebran el 12 de marzo.

Premios Annie 2023: mejor película, mejor dirección, mejor diseño de producción, mejor animación de personajes y mejor banda sonora

Premio del Sindicato de Productores: mejor cinta de animación.

Bafta 2023: Mejor película animada

Golden Globe 2023: Mejor película animada.

Critics Choice Award 2023: Mejor película animada

Hollywood Music in Awards 2022: Mejor canción en una película animada.

Mejor canción en una película animada. Los Angeles Film Critics Association 2022 (LAFCA): Mejor animación.

Mejor animación. Chicago Film Critics Association 2022: Mejor película animada

Mejor película animada Nominación para los Oscar 2023: Mejor película animada

Con información de EFE.