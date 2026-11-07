Estreno de Godzilla Minus Zero: Así ha sido la evolución de Gojira, el kaiju que acaba de cumplir 72 años

Godzilla apareció por primera vez en el cine japonés en 1954, como una representación de los peligros de las armas nucleares. (Toho).

Miles de personas corren por las calles de Tokio aterradas. Un monstruo emergido del mar destruirá la ciudad… Desde su primera aparición en 1954, Godzilla pasó de representar los peligros de las armas nucleares a convertirse en uno de los monstruos más reconocidos del cine mundial y, a lo largo de más de siete décadas, ha cambiado de apariencia, personalidad y significado.

Con el estreno de Godzilla Minus Zero, el monstruo regresa a la pantalla grande bajo la dirección de Takashi Yamazaki, quien también estuvo al frente de Godzilla Minus One (2023). Esta nueva película forma parte de la etapa más reciente de la franquicia, conocida como era Reiwa.

Pero la historia de Godzilla comenzó hace 72 años. Su primera película llegó a los cines japoneses en noviembre de 1954, cuando el personaje fue concebido como una metáfora de las consecuencias del uso de armas atómicas y la radiación.

Godzilla (1954): El monstruo que nació del miedo nuclear

La primera película de Godzilla, dirigida por Ishirō Honda, surgió en un contexto marcado por las preocupaciones de Japón sobre las armas nucleares.

Uno de los acontecimientos que influyó en su creación fue la contaminación radiactiva del barco pesquero japonés Daigo Fukuryū Maru (Lucky Dragon No. 5), tras una prueba nuclear estadounidense realizada el 1 de marzo de 1954 en el atolón de Bikini.

El monstruo fue diseñado por Teizō Toshimitsu y Akira Watanabe, bajo la supervisión del director de efectos especiales Eiji Tsuburaya. Su nombre, Gojira, surgió de la unión de las palabras japonesas gorira (gorila) y kujira (ballena)

“Colapsó los cines japoneses, y la película fue uno de los filmes con mayor venta de entradas de ese año. Más allá de mostrar a un monstruo destruyendo todo a su paso, la cinta presentaba un mensaje social, una tendencia que los directores continuaron en la mayoría de las películas posteriores protagonizadas por este personaje”, explicó el crítico José “Pepe” Herrera en un artículo para la revista Global UNAM.

Era Shōwa (1954-1975): De amenaza a antihéroe

La primera etapa cinematográfica de Godzilla abarcó desde 1954 hasta 1975 y recibió el nombre de era Shōwa, en referencia al periodo del emperador Hirohito Shōwa.

En 1962, ocurrió uno de los crossovers más emblemáticos del cine de monstruos, con el estreno de Godzilla vs. King Kong. También aparecieron algunos de los kaijus más conocidos de la franquicia, entre ellos King Ghidorah, Mothra y Rodan, así como a Mechagodzilla, una réplica robótica del monstruo.

Durante estos años, el personaje experimentó uno de sus cambios más importantes, pues tras Son of Godzilla (1967), fue presentado como el protector de la tierra frente a amenazas de todo tipo.

Era Heisei (1984-1995): Godzilla vuelve a ser una amenaza

Después de una pausa, Toho reinició la franquicia en 1984 con The Return of Godzilla. Así comenzó la era Heisei, que recuperó al monstruo como una fuerza destructiva temida por los seres humanos.

Esta etapa estableció una continuidad narrativa propia y tomó como referencia directa los acontecimientos de la cinta original de 1954, dejando de lado buena parte de las historias anteriores.

Las películas también profundizaron en los aspectos biológicos y científicos de Godzilla, con efectos especiales más modernos y un estilo ochentero que abrevaba del cine de Hollywood.

Era Millennium (1999-2004): Historias independientes

En 1999, Toho volvió a reiniciar la franquicia con Godzilla 2000: Millennium, dando inicio a una nueva etapa.

Una de sus principales características fue que cada película funcionó como una historia independiente, tomando como referencia los acontecimientos de la cinta original de 1954. Las excepciones fueron Godzilla Against Mechagodzilla (2002) y Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003), que compartieron continuidad.

Esta etapa concluyó en 2004 con Godzilla: Final Wars, estrenada para conmemorar el 50 aniversario de la franquicia. Después de esa película, Toho puso la serie en pausa durante aproximadamente una década.

Era Reiwa (2016-actualidad): Nuevas versiones para una nueva generación

La etapa más reciente de la evolución de Godzilla comenzó en 2016 con Shin Godzilla, dirigida por Hideaki Anno y Shinji Higuchi. La película presentó una nueva interpretación de la criatura y recuperó su carácter de amenaza para la sociedad.

Posteriormente, la franquicia amplió sus posibilidades con una trilogía de películas animadas y una serie animada:

Godzilla: Planet of the Monsters (2017)

(2017) Godzilla: City on the Edge of Battle (2018)

(2018) Godzilla: The Planet Eater (2018).

(2018). Godzilla Singular Point (2021).

Uno de los mayores éxitos de esta etapa fue Godzilla Minus One (2023), dirigida, escrita y supervisada en efectos visuales por Takashi Yamazaki. La cinta obtuvo el Oscar a mejores efectos visuales en 2024, convirtiéndose en la primera película de Godzilla en conseguir una estatuilla de la Academia.

El 1 de noviembre de 2024, Toho anunció que trabajaría en una nueva película con Takashi Yamazaki nuevamente como director, guionista y responsable de los efectos visuales.

La producción se presentó como Godzilla Minus Zero, estrenada el 3 de noviembre pasado en Japón, fecha que coincidió con la celebración del Godzilla Day.

Con esta película, la franquicia continúa su recorrido dentro de la era Reiwa, etapa que ha recuperado el carácter destructivo y las raíces nucleares del personaje.

Desde el monstruo que simbolizaba el temor a las armas atómicas en 1954 hasta sus versiones cinematográficas más recientes, Godzilla ha cambiado junto con el cine japonés. Sin embargo, su esencia permanece ligada a una misma idea: las consecuencias de las acciones humanas pueden dar origen a amenazas que escapan de nuestro control.