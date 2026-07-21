La historia de Kaylee Hottle, actriz sorda de ‘Godzilla vs. Kong’ que murió en accidente

Con apenas 19 años, Kaylee Hottle logró convertirse en uno de los principales personajes del MonsterVerse gracias a su interpretación de Jia en Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: El nuevo imperio.

La muerte de la actriz, quien pertenecía a una familia con varias generaciones de personas sordas, fue confirmada por su papá este 21 de julio tras verse involucrada en un accidente automovilístico en Maryland, Estados Unidos.

Los seguidores de estas películas de ciencia ficción conocieron su historia a través de las películas basadas en las historias de Kong, donde su personaje destacó por la conexión que mantenía con el enorme simio y por mostrar, de manera natural, la Lengua de Señas Americana (ASL) dentro de una superproducción de Hollywood.

Antes de debutar en el cine, Hottle había participado en campañas de inclusión y en un episodio de Magnum P.I.. Sin embargo, fue en 2021 cuando obtuvo el papel que cambió su carrera y la convirtió en un referente de representación para la comunidad sorda.

Kaylee Hottle interpretó a Jia en la película 'Godzilla vs. Kong'. (Foto: Cortesía de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures vía AP).

¿Quién fue la actriz Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle nació el 1 de mayo de 2007 y creció en un entorno donde la Lengua de Señas Americana era una característica importante en su vida cotidiana, pues sus padres, abuelos y otros familiares también eran sordos. Esa experiencia le permitió construir una identidad que más tarde llevaría a la pantalla grande con total naturalidad.

Su primera oportunidad frente a las cámaras llegó en proyectos publicitarios y posteriormente apareció en la serie Magnum P.I.. Poco después fue elegida para interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong, personaje que rápidamente conectó con el público por la relación que desarrollaba con Kong y que regresó en la secuela estrenada en 2024.

El personaje que convirtió a Kaylee Hottle en un referente de inclusión

La participación de Kaylee Hottle fue reconocida por ofrecer una representación auténtica de la comunidad sorda dentro de una producción de gran presupuesto. Durante las grabaciones, parte del elenco aprendió Lengua de Señas Americana para comunicarse con ella, mientras que su actuación recibió elogios por la sensibilidad con la que dio vida a Jia.

Aunque su carrera apenas comenzaba, la actriz dejó una huella importante entre quienes encontraron en su trabajo un ejemplo de inclusión en Hollywood.

El futuro que comenzaba a construir Kaylee Hottle

Aunque su carrera apenas despegaba, Kaylee Hottle ya era considerada una de las jóvenes promesas de Hollywood. Durante la promoción de Godzilla vs. Kong en 2021, el actor Alexander Skarsgård destacó la facilidad con la que la actriz se desenvolvía frente a las cámaras pese a tratarse de su primer largometraje.

“Es su primera película. Es fascinante lo cómoda que se siente frente a la cámara y lo rápido que asimila las indicaciones del director Adam Wingard”, recordó el actor sobre la joven intérprete, según The New York Times.

La joven actiz tenía previsto aparecer en la película What Doesn’t Kill Us, donde compartiría créditos con Alaqua Cox, actriz reconocida por sus papeles en Echo y Hawkeye. Su trabajo en Godzilla x Kong: El nuevo imperio también le valió una nominación a Mejor Interpretación de un Actor Joven en la 52.ª edición de los Saturn Awards.

Kaylee Hottle, actriz de 'Godzilla vs. Kong', murió a los 19 años. (Fotos: HBO Max / IA Gemini).

¿Cómo fue el accidente donde murió Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle viajaba como pasajera en un automóvil que circulaba por una carretera del condado de Frederick, en Maryland, cuando el conductor perdió el control del auto, que salió del camino y terminó impactándose contra varios árboles. Tras el accidente automovilístico, los equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la actriz a un hospital, donde murió a causa de las lesiones que sufrió.

En el vehículo viajaban tres personas. El conductor sobrevivió con heridas que no ponen en riesgo su vida, mientras que el segundo pasajero rechazó recibir atención médica en el lugar. La Oficina del Sheriff del condado de Frederick mantiene abierta la investigación para determinar qué provocó el choque y solicitó la colaboración de cualquier persona que cuente con información sobre el caso.

Así despidieron a Kaylee Hottle

Tras confirmarse la noticia, la Texas School for the Deaf, institución donde Kaylee Hottle cursaba el último año de preparatoria, lamentó públicamente su fallecimiento mediante un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de la actriz.

La escuela también pidió evitar la difusión de rumores sobre el accidente y solicitó respetar la privacidad de sus seres queridos mientras las autoridades concluyen las investigaciones.

Joshua Hottle, padre de la actriz, compartió en una transmisión en Lengua de Señas Americana (ASL) que viajó de Texas a Maryland para recuperar el cuerpo de su hija. Explicó que primero fue notificado del accidente y, minutos después, recibió la llamada en la que le informaron que Kaylee murió antes de llegar al hospital.

Con información de AP