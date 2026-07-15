¿Quién fue el hijo de Elsa Aguirre? Murió en un accidente automovilístico cuando tenía 30 años

Elsa Aguirre relató que su hijo solía meterse en problemas con frecuencia, ya que buscaba el peligro y la adrenalina. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

La vida de Elsa Aguirre, actriz de la Época de Oro del cine mexicano, estuvo marcada por episodios dolorosos, entre ellos la violencia que sufrió durante su primer matrimonio y la muerte de su hijo, Hugo Morado.

Él fue el único hijo de la actriz de Cuidado con el amor. Nació de su relación con el periodista Armando Rodríguez Morado, con quien terminó después de denunciar violencia cuando ella estaba embarazada.

A pesar del complicado contexto que rodeó la llegada de Hugo, Elsa Aguirre, quien murió a los 95 años, siempre expresó el profundo cariño que sentía por él y aseguró que aprendió mucho más de lo que imaginó al convertirse en madre.

“A mí, mi hijo me enseñó realmente como un gran maestro”, comentó en una entrevista con El minuto que cambió mi destino, donde compartió que Hugo falleció a los 30 años tras sufrir un accidente automovilístico.

Elsa Aguirre murió a los 95 años. (Foto: Cuartoscuro.com)

¿Quién fue el padre de Hugo Morado, el hijo de la actriz Elsa Aguirre?

Hugo Morado fue fruto de la relación de Elsa Aguirre con Armando Rodríguez Morado, a quien conoció cuando acompañó a su hermana Hilda a su trabajo en una embotelladora. Fue ahí donde, un día, él detuvo su automóvil para acercarse a la actriz.

“Era periodista (...) Al principio no le creí”, compartió en entrevista con El minuto que cambió mi destino. Elsa recordó que quedó impresionada por él, ya que era “alto, güerito, de ojos azules”.

Con el pretexto de realizar una entrevista, Armando comenzó a visitar la casa de la actriz. Poco después inició el noviazgo y la pareja decidió casarse. La boda de Elsa Aguirre y Armando Rodríguez Morado se celebró en 1959.

Aunque todo iba bien, el comportamiento de Armando comenzó a ser caótico y constantemente incurrió en comportamientos peligrosos tal como manejar en estado de ebriedad y alta velocidad.

Luego de ello comenzaron los maltratos hacia la actriz: “Ella tenía una jaula con canarios y este señor el quemó los pájaros (...) Luego agarró una pistola y aventó unos tiros a la pared”, comentó Jesús Aguirre en La Historia Detrás del Mito.

Ante estas situaciones, la actriz decidió regresar a la casa de su mamá y encargarse de su hijo sin ayuda de Armando, quien no la volvió a buscar ni siquiera para saber qué había pasado con el bebé, explicó en entrevista con El Minuto que cambió mi destino.

¿Quién fue el hijo de la actriz Elsa Aguirre?

Hugo Morado nació en 1965. Elsa Aguirre afirmó que, desde pequeño, demostró una gran inteligencia y habilidad para la actuación, pues incluso la acompañaba a todas las producciones teatrales cuando era niño.

“A los 4 años me acompañó a una obra de teatro, Reinar después de morir. Él se iba conmigo y andaba en el teatro para arriba y para abajo. Yo lo llevaba a la obra y se sabía el monólogo del hijo”, compartió.

Por este motivo, le rogó a su mamá formar parte de la puesta en escena. Tras hablar con el director, le dieron la oportunidad de presentarse en una sola función. “Fue como un pez en el agua”, comentó para El minuto que cambió mi destino.

Al regresar a casa, Hugo le pidió a su mamá seguir actuando, pero ella le explicó que no sería posible, pues se trató de una ocasión especial y no había posibilidad de que se repitiera.

“Como yo no estudié, quería que él estudiara. Le hubiera dicho: ‘Estudia, mijo, y ya veremos. Tú vas a saber en qué momento vas a estar preparado para entrar’. No le dije eso. Nada más le dije: ‘Pues no, mi hijito’. Ya no me volvió a acompañar jamás”, compartió en una conversación con Pati Chapoy.

Elsa Aguirre comentó que Hugo continuó con sus estudios y ella intentó consentirlo en todo lo que le fue posible, una situación que considera pudo haberlo perjudicado.

“Yo no tuve muñecas ni juguetes, entonces yo le di todo a mi hijo. No le des el pescado, enséñalo a pescar”, reflexionó. Elsa no solo le compraba todo lo que él quería, también le permitía actuar con libertad.

“Sí, él hacía de su vida lo que él quería. Yo no pude con él. Yo sentía como si fuera mi papá”, comentó. Aunque aseguró que Hugo era una persona noble y amable, también solía incurrir en conductas peligrosas. “Parecía que buscaba el conflicto, la pelea, el peligro”, compartió con la periodista Pati Chapoy.

¿Qué pasó con el hijo de Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre indicó que, debido al comportamiento de su hijo, con frecuencia recibía llamadas de diferentes clínicas: “A cada rato me llamaban de los hospitales por choques. Ahí me tienes a mí a las 4 de la mañana. Otra vez, ahí voy”, relató.

No obstante, en 1996 Hugo Morado sufrió un fuerte accidente automovilístico por el que volvió a ser internado: “Mi hijo no pudo aguantar todo eso”, dijo.

A pesar de recibir atención médica, el joven falleció a los 30 años. Elsa Aguirre comentó que estuvo presente en el hospital cuando Hugo murió, un momento que recuerda porque la expresión de su hijo transmitía tranquilidad.

“Mi hijo murió con una cara de paz que yo agradecí a Dios, porque esa cara me dijo mucho. A veces necesitamos pasar cosas muy duras para entender”, dijo en una entrevista con Pati Chapoy.