¿Cómo fue el accidente automovilístico donde murió Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla vs. Kong’?

Kaylee Hottle fue Jia en la película de acción y aventuras 'Godzilla vs. Kong'. (Foto: Cortesía de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures vía AP).

¡Hoy Kong perdió! La actriz Kaylee Hottle murió a los 19 años en un accidente automovilístico en Maryland, Estados Unidos. Es recordada por interpretar a Jia en las películas Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: The New Empire (2024), un personaje que forma un vínculo especial con el icónico monstruo de ficción a través de la lengua de señas.

La noticia fue confirmada por su padre Joshua Hottle en una transmisión en vivo en Facebook, camino a reclamar el cuerpo de la intérprete: “Estoy tomando un vuelo que nunca hubiera querido tomar”, escribió.

Más tarde, la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick dio a conocer los primeros adelantos de la investigación, mientras que la Texas School for the Deaf y Warner Bros. rindieron homenaje a la joven actriz.

¿De qué murió Kaylee Hottle? Actriz era pasajera en automóvil que se accidentó

La Oficina del Sheriff del Condado de Frederick dijo a varios medios internacionales (BBC, TMZ y The Sun) que Kaylee Hottle viajaba como pasajera en un Honda Accord modelo 1995 cuando el automóvil salió del lado derecho de Windsor Road, una carretera de dos carriles ubicada en Ijamsville, Maryland, alrededor de las 2:50 de la madrugada del martes.

En un comunicado citado por The Sun, las autoridades informaron que el vehículo era conducido por un joven de 19 años y terminó impactándose contra una alcantarilla antes de quedar fuera del camino. Según la investigación preliminar, el exceso de velocidad es considerado un factor que contribuyó al accidente, aunque el caso permanece bajo investigación.

Tras el choque, elementos de la Oficina del Sheriff, bomberos y personal de emergencias acudieron al lugar y trasladaron a Hottle a un centro de trauma, donde posteriormente fue declarada muerta.

En el automóvil viajaban tres personas. El conductor sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que el segundo pasajero rechazó recibir atención médica en el lugar.

La Oficina del Sheriff también pidió que cualquier persona con información relacionada con el accidente se comunique con las autoridades para contribuir a la investigación.

Durante su transmisión en vivo, Joshua Hottle explicó en Lengua de Señas Estadounidense (ASL) que tuvo que viajar de Texas a Maryland para reclamar el cuerpo de su hija y relató que las autoridades primero le informaron sobre el grave accidente automovilístico y, poco después, le comunicaron que el corazón de Kaylee se detuvo mientras era trasladada al hospital.

¿Quién era Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle nació en Atlanta, Georgia, en una familia integrada por varias generaciones de personas sordas. Ella también era sorda y comenzó su carrera artística desde los 9 años, cuando apareció en comerciales y campañas dirigidas a la comunidad con discapacidad auditiva.

Uno de sus primeros trabajos fue un anuncio de servicio público para Glide, una aplicación de videomensajes ampliamente utilizada por personas sordas e hipoacúsicas.

Su salto al cine llegó en 2021, cuando fue elegida para interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong, una niña huérfana que desarrolla un vínculo especial con Kong y se comunica con él mediante lengua de señas mientras vive en Skull Island junto a la doctora Ilene Andrews, personaje interpretado por Rebecca Hall.

La actriz retomó ese papel en Godzilla x Kong: The New Empire, estrenada en 2024, donde compartió pantalla con Rebecca Hall, Dan Stevens, Brian Tyree Henry, Fala Chen y otros integrantes del elenco.

En una entrevista de 2021, durante la promoción de Godzilla vs. Kong, Alexander Skarsgård habló sobre la impresión que le causó trabajar con Kaylee Hottle: “Es su primera película. Es fascinante lo cómoda que se siente frente a la cámara y lo rápido que asimila las indicaciones del director Adam Wingard”.

Además de la franquicia de Godzilla, Kaylee apareció como Joon en un episodio de la cuarta temporada del reinicio de Magnum P.I..

De acuerdo con FOX 7 Austin, también estaba prevista para participar en la película What Doesn’t Kill Us, junto a la actriz sorda Alaqua Cox, conocida por sus papeles en Echo y Hawkeye.

Su trabajo como Jia también le valió una nominación a Mejor Interpretación de un Actor Joven en la 52.ª edición de los Saturn Awards por Godzilla x Kong: The New Empire.

Texas School for the Deaf despide a Kaylee Hottle tras su muerte

Texas School for the Deaf, donde Hottle cursaba el último año de preparatoria, también lamentó su muerte: “Con profunda tristeza compartimos la devastadora noticia de que una de nuestras estudiantes de último año, Kaylee Hottle, falleció trágicamente en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland”.

La institución también expresó sus condolencias a los seres queridos de la joven: “Nuestros corazones están con la familia, los amigos, los compañeros de clase y todas las personas que conocieron y quisieron a Kaylee durante este momento tan difícil”.

Asimismo, pidió evitar rumores sobre las circunstancias del accidente: “En este momento contamos con muy poca información y pedimos que todos respeten la privacidad de la familia de Kaylee y se abstengan de compartir o especular sobre las circunstancias que rodearon el accidente”.

Las autoridades de Maryland mantienen abierta la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente en el que murió la actriz de Godzilla vs. Kong.