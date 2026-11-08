Luis Carlos Ugalde responde a acusaciones de fraude electoral en 2006: ‘¿Dónde están las pruebas?’

El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, rechazó los señalamientos que lo responsabilizan de ejecutar un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2006, en los que Felipe Calderón obtuvo la victoria frente a Andrés Manuel López Obrador.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, Ugalde respondió a las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo señaló como el ejecutor de un fraude presuntamente fraguado por el entonces presidente Vicente Fox y Calderón para impedir el triunfo del candidato de la izquierda.

El exconsejero electoral sostuvo que han transcurrido 20 años desde aquella elección y que las acusaciones sobre su actuación al frente del organismo electoral deben sustentarse con evidencias. También recordó que las impugnaciones de los partidos fueron revisadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), autoridad que declaró válida la elección.

“¡Atribuirme personalmente la ejecución de un fraude exige algo más: demostrar cómo habría ocurrido y presentar pruebas concretas!”, planteó Ugalde en su posicionamiento.

¿Qué dijo Luis Carlos Ugalde sobre el supuesto fraude electoral de 2006?

En su mensaje, el exconsejero electoral cuestionó qué pruebas existen para sostener que recibió instrucciones o participó directamente en una operación para alterar el resultado de la elección presidencial.

“¿Dónde están las instrucciones que supuestamente di? ¿Dónde están las grabaciones, los correos electrónicos o los testimonios que demuestren mi participación?”, cuestionó.

Ugalde también explicó que el IFE no era una institución controlada por su presidente, sino un organismo colegiado integrado por nueve consejeros electorales, con representación y vigilancia de los partidos políticos y una estructura del Servicio Profesional Electoral distribuida en el país.

Respecto a Vicente Fox, sostuvo que las declaraciones del exmandatario contribuyeron a deteriorar el ambiente político de aquella elección, pero rechazó que el entonces presidente de México tuviera el control del organismo electoral o participara en el conteo de los sufragios.

“Una cosa era lo que quería Vicente Fox y otra muy distinta las decisiones del IFE. Su actitud arrogante contribuyó a deteriorar el ambiente de aquella elección, pero Fox no controlaba al IFE ni participó en el conteo de los votos”, afirmó.

¿Qué respondió Morena a Ugalde?

En el mismo mensaje de Ugalde en X, Morena le respondió a través de su presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, quien le dijo al exdirigente del IFE que siempre será recordado como el principal cómplice de uno de los fraudes electorales más dolorosos de la historia.

“Por más palabrería que pronuncies hoy. Además de que se vulneró el voto, la imposición de Felipe Calderón como presidente costó sangre, dolor, crecimiento de los grupos delictivos, violaciones a lo derechos humanos y el inicio de décadas de violencia en México”, escribió Citlalli Hernández.

La controversia se reactivó después de una entrevista del expresidente Vicente Fox con el medio digital The Objective, en la que habló sobre su intervención política para favorecer al PAN y evitar que López Obrador llegara a la Presidencia.

El 3 de noviembre, durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum retomó esas declaraciones y sostuvo que confirmaban la existencia de un fraude electoral en 2006. Un día después, señaló directamente a Ugalde como el ejecutor de la operación que, según su interpretación, buscó imponer a Felipe Calderón.