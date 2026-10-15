Carlos Amador, actor de ‘El Privilegio de Amar’, vende artesanía en la calle: ‘No hay chamba’

Carlos Amador, actor recordado por su participación en la telenovela El privilegio de amar, mencionó las dificultades que enfrenta actualmente para encontrar trabajo en la televisión y se quejó de las condiciones económicas que enfrentan quienes se dedican a la actuación. Actualmente, el intérprete combina su trayectoria artística con la venta de calzado, así como de artesanías en las calles de la Ciudad de México.

Durante una conversación con el creador de contenido Daniel Olivares, el actor de telenovelas mexicanas se refirió a la falta de oportunidades laborales en el medio y cuestionó los salarios que reciben algunos intérpretes. “No hay chamba”, expresó al hablar de la situación que atraviesa el sector.

Recordó que participar en producciones reconocidas no necesariamente garantiza una fuente constante de ingresos. Además de su trabajo frente a las cámaras, Amador ha desarrollado un emprendimiento relacionado con el diseño y la comercialización de calzado.

Carlos Amador es un actor que vende cosas en las calles de la CDMX. (Foto: Captura)

Carlos Amador habla de la falta de trabajo para los actores

En su encuentro con Daniel Olivares, quien realiza fotografías con su cámara profesional y comparte conversaciones con las personas que conoce en la calle, Amador se refirió a las dificultades económicas de la industria de telenovelas mexicanas.

El intérprete criticó el salario que reciben los actores y comparó sus ingresos con los de otros trabajos.

“Creo que lo más determinante en mi vida es que pese a todo hay que vivir plenos, aunque la vida pinte colores obscuros hay que volverlos brillante (...) No hay chamba, los duelos aquí están del asco y alos actores nospagan pero que a una trabajadora doméstica”.

El actor de El privilegio de amar no se quejó de su nueva ocupación, pues asegura que se divierte mucho haciéndolo.

¿Quién es Carlos Amador, actor de ‘El privilegio de amar’?

Carlos Enrique Amador es un actor mexicano originario de Torreón, Coahuila, con experiencia en televisión, cine y teatro. Se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Uno de sus personajes más recordados es Fidencio, de la telenovela El privilegio de amar, producción estrenada en 1998 y protagonizada por Adela Noriega y René Strickler, entre otros actores.

A lo largo de su trayectoria también ha participado en melodramas como Abrázame muy fuerte, Entre el amor y el odio y Amor real. Asimismo, participó en programas como Mujer, casos de la vida real y La Rosa de Guadalupe, además de sumar proyectos cinematográficos y teatrales a su carrera.

Sin embargo, la falta de oportunidades laborales y la necesidad de diversificar sus ingresos han puesto el foco en las actividades que realiza fuera de los escenarios y los sets de televisión.

Lejos de los foros de grabación, Amador también dedica tiempo a su negocio de calzado y accesorios. Esta actividad es un emprendimiento que ha desarrollado desde hace varios años, por lo que la venta de sus productos no representa necesariamente un abandono de su carrera artística.

En videos compartidos en sus redes sociales, el actor ha hablado de su faceta como diseñador de zapatos y de la fabricación de sus productos por encargo o sobre la adquisición de calzado de su catálogo.