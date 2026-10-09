¿Se rompe alianza Morena-PVEM? Senador del Verde deja a su partido y llama a hacer un frente

El dirigente estatal señaló que, aunque aceptó y respetó la resolución del órgano nacional, decidió fijar una postura personal como colimense (Foto: X/@Virgiliomend0za)

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Colima, Virgilio Mendoza, anunció este viernes 9 de octubre su decisión de dejar el cargo tras manifestar su desacuerdo con ir en alianza con Morena para las elecciones de 2027.

Además, su renuncia se da tras la designación de Rosa María Bayardo Cabrera como “coordinadora estatal” de Morena.

Al respecto, el senador Mendoza aseguró que “muchas gentes en Manzanillo saben que quien va a encabezar el proyecto de la 4T, no logró las expectativas que se tenían”.

“Es parte de lo que nos lleva a tomar esta decisión”, dijo.

En conferencia de prensa, Mendoza explicó que la semana pasada el coordinador nacional de procesos electorales, Arturo Escobar, le notificó que el Comité Ejecutivo Nacional había decidido que Colima también iría en alianza con Morena y el Partido del Trabajo.

El pasado agosto, Citlalli Hernández informó que Bayardo Cabrera encabezaría la coordinación de la alianza de la Cuarta Transformación en Colima.

“Desde el territorio y junto al pueblo, seguimos fortaleciendo la organización y el movimiento para consolidar la Transformación”, señaló el partido.

El dirigente estatal señaló que, aunque aceptó y respetó la resolución del órgano nacional, decidió fijar una postura personal como colimense y separarse de la dirigencia estatal porque no está de acuerdo con esa estrategia política.

Mendoza afirmó que 60 por ciento de las y los colimenses desean un cambio y aseguró que dirigentes del Partido Verde en distintos municipios respaldaron su posicionamiento y también dejarán sus cargos.

¿Por qué Virgilio Mendoza deja la dirigencia del PVEM en Colima?

Mendoza sostuvo que su decisión responde a su desacuerdo con la alianza electoral aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional. Aunque reconoció que, como dirigente, le correspondía acatar la determinación, dijo que su postura personal es contraria a ese acuerdo.

“Yo no estoy de acuerdo, como colimense, con que se dé esa alianza”, expresó.

El político afirmó que el movimiento que comienza con su salida busca impulsar un cambio en el estado y mejorar las condiciones para sus habitantes.

Durante el mes pasado y agosto, Morena ha anunciado a los perfiles que encabezarán las coordinaciones estatales para las elecciones de 2027

“Creo yo que esto que iniciamos hoy, esta nueva historia que escribimos hoy, va a ser para bien de las y los colimenses que quieren el cambio. Es un tema de buscar cómo a este bello estado le vaya mejor”, dijo.

Durante el mes pasado y agosto, Morena ha anunciado a los perfiles que encabezarán las coordinaciones estatales para las elecciones de 2027.

¿Qué se sabe del frente contra Morena que anunció el senador?

En conferencia de prensa, el senador Virgilio Mendoza aseguró que el tema de Colima es de los colimenses y pidió unirse en un frente para “lograr el cambio que se busca” en el estado.

“El tema de Colima es de nosotros, no de una agenda nacional. Y ojalá los puedan convencer y podamos hacer ese gran frente para cumplir el anhelado cambio que quieren las y los colimenses”, indicó.

Agregó que buscarán unir a los diferentes liderazgos políticos, empresariales, sociales, que seguro están en ese 60 por ciento que quiere un cambio en la entidad.

“Logremos hacer un frente para que el anhelado cambio en Colima se dé”, recalcó.