Paulina Talamantes, la empresaria que suena para el Distrito 6 de La Paz por Morena

Paulina Talamantes, perfil de Morena rumbo al Distrito 6 de La Paz.

Paulina Talamantes figura entre los perfiles de Morena, que podrían ser considerados para la coordinación distrital local del Distrito 6, en La Paz, Baja California Sur.

La empresaria paceña cuenta con experiencia en el servicio público y ha participado en actividades empresariales e institucionales, además de mantener presencia en el movimiento político.

Su nombre surge ante la próxima etapa de definiciones internas de Morena, en la que el partido deberá establecer quiénes asumirán responsabilidades en las estructuras distritales locales.

Hasta ahora, no se ha informado de una designación oficial de Talamantes para encabezar la coordinación del Distrito 6. Su eventual participación se mantiene como una posibilidad, a la espera de las decisiones que adopte el partido.

¿Qué trayectoria tiene Paulina Talamantes?

Talamantes ha desarrollado actividades en el sector empresarial y en el ámbito público de La Paz. Estos dos espacios forman parte de su trayectoria, junto con su participación en Morena.

El proceso interno del partido será el que determine los perfiles que ocuparán las coordinaciones distritales y las responsabilidades correspondientes dentro de su organización local.

La resolución de Morena permitirá conocer quién asumirá la coordinación distrital y qué personas quedarán al frente de estas posiciones en La Paz.