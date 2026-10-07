Tatiana Cluthier ‘se rebela’ contra Morena: Pide que le quiten candidatura a Clara Luz Flores

Tatiana Clouthier llamó a la dirigencia de Morena a quitarle la coordinación de la defensa de la transformación a Clara Luz Florez, y aseguró que la candidatura por Nuevo León debería estar en manos de alguien que represente los valores de la 4T.

“Queremos que quien nos represente en las boletas represente los valores de Morena y no la mentira”, declaró Clouthier frente a medios de comunicación y simpatizantes la tarde de este miércoles 7 de octubre.

Cuestionó a los asistentes al mitin que si votarían a Clara Luz Flores como candidata a la gubernatura de Nuevo León, a lo que la gente le respondió que no.

Los simpatizantes gritaron consignas como “no nos representa” y “vas directo a la derrota, Clara Luz Flores”.

Clouthier reitera su respaldo a Claudia Sheinbaum y asegura que no se irá de la 4T

Tatiana Clouthier insistió en que, una cosa es el partido que delinea las reglas de los procesos internos y otra cosa es el movimiento de la 4T que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Creo en el movimiento y apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, y no me pueden decir que por qué no me voy. No pertenezco al partido, pertenezco al movimiento, y los movimientos le pertenecen (al pueblo)... Soy ciudadana y tengo derechos, y como parte del movimiento que he formado desde 2012, tengo derechos y los voy a ejercer”, explicó Clouthier, también exsecretaria de Economía, a medios de comunicación.

La exfuncionaria insistió en que Morena tiene la posibilidad de elegir a otra persona como candidata en las elecciones en Nuevo León, y aseguró que es una exigencia ciudadana.

Este mitin de Tatiana Clouthier contra Morena ocurre luego de que perdiera en las encuestas para la selección de la candidatura por la gubernatura de Nuevo León contra Clara Luz Flores.

Líderes como Citlalli Hernández insisten en que la crítica hacia los procesos internos de Morena se deben hacer en privado; sin embargo, Clouthier continuará con su gira llamada ‘Transformando con conciencia’, en la que espera reunirse con más simpatizantes en Nuevo León.