Se va ‘desvelado’: Bobby Pulido se retira de la música; le entra a la política

“Voy desvelado, por estas calles esperando encontrar...” ¿Un cargo en la política? Bobby Pulido, cantante de regional mexicano, anunció su retiro como músico profesional para buscar un cargo público.

El cantautor es conocido por diferentes temas, siendo las principales ‘Desvelado’ y ‘Se murió de amor’, dos éxitos en su carrera, además por ser artista sorpresa en el festival Pal’ Norte 2024.

Ahora, para despedirse de los escenarios, dará una gira de conciertos por diferentes ciudades y países, pero su objetivo no es retirarse a vivir en una cabaña en el bosque, en cambio, busca tener un lugar en la política.

Bobby Pulido es conocido por su canción 'Desvelado'. (Foto: Instagram @bobbypulido425)

¿Qué dijo Bobby Pulido de su retiro?

Bobby Pulido, cantante de regional mexicano, quien estuvo en el Festival Arre 2024 donde participó Xavi, intérprete de corridos tumbados, dio una conferencia por medio de su cuenta de Facebook para contar acerca de su decisión de abandonar la música.

“Hoy anuncio mi gira de despedida para el otro año, no es una decisión tomada a la ligera, la pensé mucho, siento que en mi vida ya se cerró un círculo completo”, dijo el intérprete de ‘Enséñame’, pero sin revelar fechas, recintos o ciudades.

De acuerdo con lo dicho por el cantautor de música regional mexicana es para cumplir uno de sus sueños de la infancia, así lo contó en la misma transmisión en vivo.

“En 2026 estaré postulándome en un cargo político, en un intento por cumplir mi sueño de toda la vida, servir a mi gente. Ahorita no puedo revelar el puesto al que me postularé ni ningún detalle, la gente agotada de una temporada política, en su debido momento todos sabrán lo que represento y sobre la capacidad en que me gustaría servir”, finalizó Bobby Pulido.

Bobby Pulido busca un lugar en la política. (Foto: Instagram @bobbypulido425)

¿Quién es Bobby Pulido?

Bobby Pulido es un reconocido intérprete de música norteña que, de acuerdo a su biografía oficial, saltó a la fama gracias a su disco llamado ‘Desvelado’, lanzado en 1995.

En 1999 llenó el Auditorio Coca Cola en Monterrey, recinto reservado para cantantes como Luis Miguel y la banda de rock Aerosmith.

A lo largo de su carrera incursionó en otros géneros, entre ellos la banda y grabó 12 discos en total, su último lanzamiento es una recopilación de los temas más populares.

El cantante nacido en Texas en abril de 1971, según información de Spotify, tiene alrededor de 5 millones de oyentes al mes y sus 5 composiciones más populares son las siguientes: