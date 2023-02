Ana Gabriel se retira: ¿Por qué no da conciertos en algunos países de Latinoamérica?

La cantante Ana Gabriel reveló este fin de semana que se acerca su retiro tras casi medio siglo de carrera musical, además, en medio de polémicos comentarios políticos en pleno concierto, explicó por qué no ha lanzado fechas en algunos países de América Latina como parte de sus giras.

María Guadalupe Araujo Yong, mejor conocida como Ana Gabriel, se presentó este sábado en concierto en el KIA Forum de Inglewood, Los Ángeles, como parte de su tour Por Amor a Ustedes, con fechas en Estados Unidos, Europa y México.

En medio de críticas por hablar de la marcha del INE en plena presentación, la intérprete de ‘Ay, amor’ también comentó: “Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios… estoy cansada, porque tengo derecho de vivir, tengo el derecho a disfrutar de mi familia de otra manera”.

Dicho anuncio lo hizo luego de que se molestó con algunas personas del público por lo que consideró una ‘falta de respeto’, cuando le pidieron que cantara y hasta se reportaron abucheos mientras hablaba del Plan B de la reforma electoral:

“Defiendo México les guste o no... Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar. Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando están de esta manera... cuando yo estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, no he podido ir a Cuba, ni a Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos porque aquí junto a muchas nacionalidades”.

La cantante mencionó países como Nicaragua, que vive una crisis política ante acciones adoptadas por el gobierno contra opositores, que han sido rechazadas por varios gobiernos extranjeros y organizaciones humanitarias, en una situación que califican de “arremetida dictatorial”.

Para quienes preguntan que pasó pic.twitter.com/hOius4RUlP — Morocha (@morocha1821) February 26, 2023

¿Cuándo es el último concierto de Ana Gabriel?

La cantante de 67 años originaria de Sinaloa lleva casi medio siglo dedicada a la música; pese a su repentino anuncio, no ha dado a conocer detalles sobre su próxima despedida.

En 2021 anunció su regreso a los escenarios con la gira Por amor a ustedes, que estaba previsto a realizarse en 2020, pero se pospuso por las restricciones de la pandemia de COVID.

El tour inició en febrero de 2022 en Estados Unidos y posteriormente la intérprete de ‘No te hago falta’ comunicó que continuaría este 2023 con fechas en México, donde tiene previstos los siguientes conciertos:

19 y 20 de mayo de 2023: Ciudad de México, Arena Ciudad de México.

25 de mayo de 2023: Monterrey, Arena Monterrey.

30 de mayo de 2023: Guadalajara, Auditorio Telmex.

La cantante también contempló fechas en Puerto Rico, Argentina y Europa, en España, París, Italia y Reino Unido.