‘No está sola’: AMLO a Azucena Uresti, periodista amenazada por el Cártel Jalisco

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este lunes su solidaridad a la periodista Azucena Uresti, quien fue amenazada por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“No está sola. Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia, quiero decirle que cuenta con nosotros. Desde que me enteré, di instrucciones para que se le atendiera”, dijo en la ‘mañanera’.

El presidente @lopezobrador_ manifestó su solidaridad con la periodista Azucena Uresti (@azucenau), quien fue amenazada por presuntos integrantes del CJNG. pic.twitter.com/Y8EC2ceOhM — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 10, 2021

El mandatario indicó que ya estableció comunicación con Uresti, por lo que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, implementó un mecanismo de protección.

“Vamos a estar junto a ella. Apoyándola, protegiéndola. No está sola”, apuntó.

A través de un video difundido en redes sociales, un presunto representante de Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco, amenazó a la conductora del medio Milenio.

“Si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes”, dice el hombre que lee el mensaje a nombre de Oseguera Cervantes.