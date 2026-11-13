‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho’, recibe sentencia de EU: ¿A cuántos años fue condenado a prisión?

Antonio Oseguera Cervantes, alias ‘Tony Montana’ y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue sentenciado a 22 años y medio de prisión.

Una jueza de distrito en Washington le impuso 17 años y medio de cárcel por el delito de conspiración para distribuir narcóticos y cinco años más por posesión de armas de fuego, de acuerdo con EFE.

La jueza Beryl A. Howell rebajó la condena de 30 años que pedía la Fiscalía, según dijo, teniendo en cuenta la edad del sentenciado, 68 años, y las condiciones médicas crónicas que padece, entre ellas problemas cardiovasculares o una condición del sistema inmune que le causa “confusión”.

El pasado 31 de julio, ‘Tony Montana’ se declaró culpable de los cargos que le imputaron. La Fiscalía de Estados Unidos solicitó una condena de 30 años de prisión; sin embargo, el hermano de ‘El Mencho’ pidió clemencia a través de una carta y solicitó que su sentencia fuera de un máximo de 20 años.

‘Tony Montana’ ofrece disculpa pública

Antes de la lectura de la sentencia, el condenado tomó la palabra y ofreció, en español, “una disculpa pública” por “acciones graves” y lamentó sus “acciones y el daño causado”, según pudo constatar EFE en la sala.

Pidió al tribunal que, aunque entiende que debe “afrontar las consecuencias”, la duración de la sentencia le permitiera no “morir lejos” de su familia, uno de sus “mayores temores”, según leyó de una carta previamente redactada.

La historia de ‘Tony Montana’ en el narco

De acuerdo con documentos judiciales, Antonio Oseguera participó durante más de dos décadas en actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos para el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Milenio, este último entre 2002 y 2010 .

‘Tony Montana’ supervisó la venta de drogas, protegió territorios de grupos antagónicos y coordinó laboratorios clandestinos para producir metanfetamina.

Las autoridades de EU lo señalaban como responsable del suministro de precursores químicos para los laboratorios. Incluso habría sido el responsable del manejo y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

De acuerdo con documentos revelados por Keegan Hamilton, ‘Tony Montana’ fue subordinado de ‘El Mencho’ y de todos los líderes de primer nivel dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En un escrito presentado ante la corte, aseguró que era visto como un perfil poco confiable debido a sus problemas con el alcohol y las drogas.

Los otros Oseguera condenados

‘Tony Montana’ no es el único Oseguera sentenciado. Rubén Oseguera González, ‘El Menchito’, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Aunque quien tuvo un peor destino fue ‘El Mencho’, abatido en febrero de 2026.

‘El Menchito’ enfrentó un juicio ante las autoridades estadounidenses, mientras que ‘Tony Montana’ optó por negociar y llegar a un acuerdo de culpabilidad que le habría ayudado a disminuir la condena.

Otras figuras del círculo familiar de ‘El Mencho’ también enfrentaron la justicia en Estados Unidos. Christian Fernando Martínez Castro, ‘El Guacho’, fue condenado a 11 años de prisión por el tráfico de drogas y lavado de dinero el pasado 18 de diciembre de 2025.

De acuerdo con las autoridades de EU, ‘El Guacho’ fue yerno de ‘El Mencho’ por la relación que sostenía con Laisha Michelle Oseguera González, hija del fundador del CJNG.

En 2023, el cuñado de ‘El Mencho’, Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis, fue condenado a cadena perpetua.

Con información de EFE.