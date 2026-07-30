Banco Mundial colabora para inspirar la inversión en México

La ejecución del Plan México es el reto, ya se tiene un plan, estrategia y objetivo; el siguiente paso es la puesta en marcha, y en esa fase el Banco Mundial colaborará con atracción de inversión, financiamiento y experiencia de su equipo técnico, a fin de hacer realidad la meta de crear empleos de calidad, dijo Ajay Banga, presidente del Grupo del Banco Mundial.

“El Plan México está diseñado para hacer que México crezca. El reto es la ejecución, ese es el siguiente paso. Y eso es lo que esperamos que podamos hacer bien. No solo nosotros, el gobierno, los ministerios, otros gobiernos, secretarías, bancos locales, empresas, que podamos inspirar al sector privado para que sepa que México es el lugar para invertir. Eso es lo que queremos hacer bien. Si lo hacemos bien, tendremos muchas oportunidades”, dijo en entrevista con El Financiero en su visita de dos días a México.

Por otra parte, impulsar el desarrollo, sostenimiento y crecimiento de las Pymes como vehículo generador de empleo, con acceso a financiamiento, tecnología, logís- tica para que los emprendedores se desarrollen; es el foco que pondrá el organismo multilateral, entendiendo el contexto de que más de la mitad del empleo en México está en la informalidad.

“Un ciudadano necesita sentir que con la formalidad hay un beneficio. Si una microempresa se hace formal y ahora tiene acceso a créditos, seguro y un mejor precio, va a querer hacerse formal.

Eso es lo que estamos tratando de hacer, de crear una estrategia para micro, pequeñas y medianas empresas, para que tengan acceso a créditos formales, seguros formales, para que tengan un valor agregado”, explicó.

Todo lo contenido en el Plan México tiene la meta de acelerar el crecimiento del PIB a más de 3.0 por ciento hacia 2030, una vez que este 2026 y 2027 el dinamismo será inferior al de América Latina y el Caribe. El Banco Mundial estima un crecimiento de 1.3 y 1.7 por ciento en 2026 y 2027 comparado con 2.2 y 2.5 por ciento, respectivamente, a nivel región.

“Creo que uno de los grandes desafíos a nivel macro es que no hay un ministro para oportunidades que se creen para el desarrollo, por ejemplo, para la población”, señaló el presidente del organismo, aunque reconoció que para eso está el Plan México y el país puede generar oportunidades para todos.

“México tiene una ubicación única para hacer todo eso. Tienen una buena cadena de valor. Esperamos que las negociaciones con Estados Unidos y todos los acuerdos comerciales creen oportunidades de esa optimización. Tienen también mucho espacio para el crecimiento en el turismo, crecer en tecnología, escuelas. Hay muchas oportunidades en manufactura, servicios y tecnología para el futuro.

Todo eso es parte de un plan más grande que viene para empresas micro, medianas y grandes. Es ideal para crear un crecimiento”, detalló.

Soluciones aplicables

Desde el inicio de su gestión al frente del Banco Mundial en junio de 2023, Ajay Banga ha emprendido una transformación del organismo para aumentar su capacidad de financiamiento, proporcionar soluciones de desarrollo más prácticas, aplicables y de mayor impacto centrado en dar resultados.

Con México trabajará adaptando su Marco de Alianza País a los sectores de infraestructura, agricultura, salud, turismo y manufactura con valor agregado. Su fórmula para impulsar la generación de empleo como vía para salir de la pobreza, se sostiene en tres grandes pilares: infraestructura física y humana, gobernanza y capital.

“Para la creación de empleos el primer requisito es la infraestructura física y urbana. El segundo es la gobernanza, buena gobernanza, buenas reglas, buenas leyes, normas que sean buenas para el país, pero también que permitan el libre negocio y luego el capital”, apuntó.

Parte de la labor que desarrolla Banga en sus encuentros con los gobiernos es destacar la importancia de mantener estabilidad en las políticas para procurar la inversión, sin faltar a su soberanía.