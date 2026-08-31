Nearshoring: Especialista Carlos Raphael de la Madrid adelanta que se requiere mayor almacenamiento eléctrico

El auge del nearshoring representa una de las mayores oportunidades económicas para México en décadas.

El auge del nearshoring representa una de las mayores oportunidades económicas para México en décadas; sin embargo, también plantea desafíos significativos para la infraestructura energética nacional, particularmente en materia de almacenamiento eléctrico y confiabilidad del suministro, advirtió Carlos Raphael de la Madrid.

De acuerdo con el analista y especialista del sector energético, la relocalización de cadenas productivas hacia territorio mexicano está generando una creciente demanda de electricidad en corredores industriales estratégicos como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, donde además se concentra el desarrollo de nuevos parques industriales, centros logísticos y centros de datos.

Al respecto, el experto explicó que México tiene la oportunidad de consolidarse como una potencia manufacturera regional, pero para lograrlo necesita garantizar energía suficiente, confiable y disponible las 24 horas.

Por ello, añadió que el almacenamiento eléctrico debe convertirse en una prioridad estratégica para acompañar el crecimiento industrial que impulsa el nearshoring.

Nearshoring demandará más consumo de energía

Diversos análisis del sector estiman que la expansión industrial vinculada al nearshoring requerirá miles de megawatts adicionales de capacidad eléctrica en los próximos años, mientras que organismos y especialistas han advertido sobre la necesidad de reforzar generación, transmisión, distribución y almacenamiento para evitar cuellos de botella que limiten nuevas inversiones.

En ese contexto, Carlos Raphael de la Madrid destacó que la reciente regulación emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la integración de Sistemas de Almacenamiento de Energía al Sistema Eléctrico Nacional constituye un avance relevante, ya que brinda mayor certidumbre para el desarrollo de proyectos basados en baterías y otras tecnologías de almacenamiento.

No obstante, el experto precisó que el reto va más allá del marco regulatorio; toda vez que se requiere acelerar inversiones en infraestructura eléctrica, fortalecer las redes de transmisión, desarrollar mecanismos que incentiven el almacenamiento a gran escala y promover esquemas de colaboración entre el sector público y privado.

El analista también apuntó que los sistemas de almacenamiento permiten gestionar de manera más eficiente la energía generada por fuentes renovables, reducir riesgos operativos durante picos de demanda y mejorar la estabilidad del sistema eléctrico, elementos que resultan indispensables para industrias que operan bajo estándares internacionales de continuidad y calidad energética.

Por tales motivos, Carlos Raphael de la Madrid concluyó que la competitividad de México frente a otros destinos de inversión dependerá, en buena medida, de su capacidad para construir un sistema eléctrico moderno, resiliente y preparado para responder al crecimiento industrial que demanda el fenómeno del nearshoring, garantizando así un suministro energético confiable para las próximas décadas.