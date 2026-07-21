Datacenters, el nearshoring necesario

México está frente a una oportunidad que recuerda, por su escala y por su sentido estratégico, a la apuesta automotriz que comenzó a consolidarse hace más de tres décadas con la integración productiva de América del Norte. Hoy, el país es el quinto productor mundial de vehículos ligeros y uno de los grandes exportadores globales del sector. Esa realidad no fue accidental sino el resultado de ubicación geográfica, tratados comerciales, cadenas de suministro, inversión de largo plazo, talento industrial y una política económica que, con aciertos y omisiones, permitió convertir a México en socio indispensable de la manufactura norteamericana.

México puede repetir esa historia en el mercado digital, pero no por inercia. Los centros de datos, la nube, la IA y la conectividad de baja latencia ya no son servicios accesorios sino infraestructura crítica para la competitividad, la seguridad económica y la soberanía tecnológica de Norteamérica. En un entorno en el que EU necesita capacidad, energía, redundancia y aliados confiables para escalar IA, México puede convertirse también en un socio digital.

La Asociación Mexicana de Data Centers estima inversiones por 82,500 millones de dólares en construcción y equipamiento de centros de datos entre 2026 y 2031, con 98,366 empleos directos e indirectos asociados a construcción y 35,430 vinculados a operación. México cuenta con 279 MW de capacidad operativa en centros de datos, 205 MW en construcción y 1,730 MW anunciados para los próximos años. La inversión no es hipotética, AWS lanzó en enero de 2025 su región México Central y anunció más de 5,000 millones de dólares de inversión en 15 años, con una contribución estimada de más de 10,000 millones de dólares al PIB mexicano y más de 7,000 empleos equivalentes de tiempo completo al año. Microsoft anunció 1,300 millones de dólares en infraestructura de nube e IA en México durante tres años, además de programas de capacitación en habilidades digitales e IA. Google Cloud abrió su región en Querétaro, la tercera de América Latina, para ofrecer baja latencia, residencia local de datos y servicios de nube e IA a empresas y sector público.

La oportunidad es mayor porque México ya es parte central de la economía de EU. El comercio de bienes y servicios entre ambos países sumó 935,100 millones de dólares en 2024, y México fue en 2025 la fuente principal de importaciones de bienes para EUA. Más de 80% de las exportaciones mexicanas de bienes van y más de 40% de las importaciones mexicanas provienen de ese país. Si las fábricas mexicanas producen para Norteamérica, los centros de datos mexicanos pueden procesar, y acelerar la información que mueve a esas cadenas de suministro.

Pero la historia automotriz también deja una advertencia: la ventaja geográfica no sustituye a la política pública. Un cuello de botella para los centros de datos es la energía. El alza de la demanda digital supera la modernización de la red eléctrica y la disponibilidad de energía limpia y los desarrolladores evalúan primero disponibilidad de energía y capacidad de transmisión antes de comprar tierra. En regiones como el Bajío y la frontera norte más de 60% de la red de transmisión opera cerca de su capacidad máxima y los márgenes de reserva se ubican debajo del umbral regulatorio para estabilidad operativa. A ello se suman agua, permisos, talento técnico, fibra óptica, tiempos de interconexión y certidumbre regulatoria.

La hoja de ruta debería ordenar prioridades en fases con un plan de infraestructura digital identificando corredores estratégicos y demanda futura de cómputo, ventanilla única para permisos, uso de suelo e interconexión eléctrica, un programa 24/7 que acelere transmisión y distribución, subestaciones, generación limpia, almacenamiento y contratos de suministro de largo plazo, reglas claras para el uso de agua tratada, reúso y enfriamiento eficiente, corredores de fibra y baja latencia conectados con EU, estándares robustos de ciberseguridad, protección de datos y continuidad operativa y una estrategia nacional de talento técnico para operación, mantenimiento, energía y arquitectura de centros de datos.

Entendida como política de Estado, la agenda permitiría una coordinación eficiente para potenciar a la manufactura avanzada, la nube, la analítica, la IA y el nearshoring de nueva generación, en lugar de competir con recursos desordenados.

México puede ser aliado estratégico en infraestructura digital si convierte una secuencia de decisiones en política pública ejecutable, con responsables, plazos e indicadores y la claridad de quienes han comprendido que los datos constituyen el nuevo terreno de competencia.