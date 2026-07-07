M&A: un mercado selectivo

El mercado latinoamericano de fusiones y adquisiciones atraviesa una etapa menos expansiva en volumen, pero más exigente en calidad, ejecución y asignación de capital. Así lo advierten los autores del reporte TTR Data LATAM de mayo de 2026, patrocinado por Datasite, al señalar que la región registró 879 transacciones en el año, una caída de 29.7% frente al mismo periodo anterior. Sin embargo, el monto agregado alcanzó 43.6 mmd, con un crecimiento de 3.2%.

La lectura es clara, no estamos frente a un mercado paralizado, sino selectivo. Hay menos operaciones, pero los activos que logran atraer capital lo hacen con tickets mayores, tesis de inversión más sólidas y mayor escrutinio.

La dinámica descrita por Datasite ofrece una lectura útil para México, el capital sigue disponible pero cada vez exige mejores fundamentos, información más confiable y procesos más sólidos.

Esta nueva fase abre áreas de oportunidad concretas. La demanda de capacidades industriales, logística, manufactura avanzada, autopartes, componentes eléctricos, almacenamiento, parques industriales y servicios asociados seguirá generando oportunidades de adquisición, alianzas estratégicas y consolidación. Los compradores buscan empresas con contratos estables, capacidad operativa comprobada, cumplimiento regulatorio y acceso competitivo a energía, agua, talento e infraestructura.

Otra oportunidad se encuentra en energía e infraestructura. La necesidad de ampliar capacidad eléctrica, modernizar redes, atender requerimientos de sostenibilidad y acompañar el crecimiento industrial del Norte, Bajío y corredores logísticos del país, puede detonar operaciones en generación, eficiencia energética, servicios industriales, transporte, almacenamiento, agua, gas natural e infraestructura digital. Los activos que combinen flujos predecibles, contratos de largo plazo y relevancia estratégica serán especialmente atractivos para fondos de infraestructura, inversionistas institucionales y compradores estratégicos.

El reporte subraya que los sectores de Internet, software y servicios tecnológicos se mantienen como vectores relevantes en la región. En México, esta tendencia se refleja en la búsqueda de plataformas con ingresos recurrentes, soluciones B2B, ciberseguridad, analítica de datos, automatización, Fintech, pagos, crédito especializado y software para industrias tradicionales. Los inversionistas están privilegiando modelos con eficiencia de caja, gobierno corporativo, trazabilidad de ingresos y una ruta creíble hacia la rentabilidad.

Existe también espacio en salud, consumo especializado, alimentos, educación, servicios empresariales y empresas familiares en proceso de sucesión. Subsisten compañías medianas con marcas sólidas, relaciones comerciales relevantes y conocimiento operativo, pero con necesidades de institucionalización, capital de crecimiento o transición generacional. Para compradores estratégicos y fondos de capital privado, estas empresas pueden representar plataformas atractivas si cuentan con información financiera confiable, una estructura corporativa ordenada y riesgos legales identificados.

La tendencia regional confirma que el private equity y el venture capital avanzan a ritmos distintos. En private equity, la caída en el número de operaciones convive con montos más altos, lo que revela apetito por activos de mayor escala y calidad. En venture capital, el capital se mantiene más concentrado y selectivo. Para México, esto implica que las startups deben demostrar no sólo crecimiento, sino unidades económicas sólidas, disciplina financiera, propiedad intelectual protegida, cumplimiento regulatorio y capacidad de ejecución.

En este entorno, la preparación es una ventaja competitiva. En el sell side, las compañías que organicen con anticipación información corporativa, fiscal, laboral, contractual, regulatoria y financiera llegarán mejor posicionadas a un proceso competitivo. En el buy side, la capacidad de analizar riesgos con rapidez, distinguir contingencias materiales de temas negociables y estructurar mecanismos adecuados de precio, indemnización y cierre será determinante.

La tecnología, incluidos data rooms inteligentes y herramientas de IA, pueden acelerar revisiones documentales, mejorar la gestión de preguntas y respuestas y reducir fricciones en el due diligence. Pero la tecnología no sustituye el juicio transaccional. En operaciones de adquisición, el valor no sólo se captura en el precio, sino en la forma en que se asignan riesgos, se negocian condiciones, se protegen contingencias y se diseña una estructura legal, fiscal y regulatoria eficiente.

Contar con una asesoría legal sólida, especializada y oportuna no es un elemento accesorio, sino una condición indispensable para proteger valor, anticipar riesgos y lograr que una adquisición llegue a buen puerto.