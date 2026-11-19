Así estará el climo en Puebla y Morelos este viernes 20 de noviembre.

Este viernes 20 de noviembre, Puebla y Morelos esperan mañanas frescas y tardes templadas. El cielo estará mayormente despejado y habrá vientos ligeros. Las ciudades de Puebla, Cuernavaca y Cholula tendrán temperaturas moderadas, ideales para actividades al aire libre.

¿Qué temperatura hará en Puebla y Morelos mañana?

En la ciudad de Puebla, se espera una temperatura mínima de 9.7°C y una máxima de 22.3°C. El cielo estará poco nuboso con vientos de 7 km/h. Para los municipios de la zona, como la Heroica Puebla de Zaragoza, las temperaturas estarán entre los 10°C y 22°C, mientras que algunas áreas podrían alcanzar 23°C.

En Cuernavaca, Morelos, la temperatura mínima será de 11.0°C y la máxima alcanzará los 23.3°C, con cielo nublado y vientos de 5 km/h. Los municipios de la zona, como el propio Cuernavaca, verán temperaturas entre los 11°C y 24°C, siendo la ciudad con las temperaturas más cálidas en la región.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias o vientos fuertes mañana?

Para Cholula, Puebla, la temperatura mínima será de 9.0°C y la máxima de 21.0°C. El cielo estará nublado con vientos de 7 km/h. Municipios como Santa Isabel Cholula esperan de 9°C a 21°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa chubascos aislados en el estado de Puebla.

La probabilidad de lluvia en Puebla, Cuernavaca y Cholula es del cero por ciento. Los cielos variarán de poco nuboso en Puebla a nublado en Cuernavaca y Cholula. Los vientos serán ligeros, con 5 km/h en Cuernavaca y 7 km/h en Puebla y Cholula. No se prevén rachas fuertes de viento en la zona.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

viernes 20 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

sábado 21 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

domingo 22 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia general para el fin de semana en Puebla y Morelos indica un clima estable, con temperaturas máximas rondando los 22°C y mínimas cercanas a los 10°C. La nubosidad aumentará gradualmente, pasando de poco nuboso a cielo nublado para el domingo. Los vientos se mantendrán ligeros, sin cambios significativos que afecten las actividades cotidianas.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en la región?

Se recomienda abrigarse bien durante las mañanas frescas, especialmente al salir temprano. Para las tardes templadas, use protección solar. Mantenerse hidratado es fundamental, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Evite los cambios bruscos de temperatura para cuidar su salud.

Opte por ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura. Un suéter o chamarra ligera es ideal para las mañanas y noches. No olvide lentes de sol y gorra si estará bajo el sol. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, siempre es prudente llevar un paraguas ligero si planea estar fuera por mucho tiempo.

Fuente: CONAGUA.

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