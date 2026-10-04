Gobierno de Delfina Gómez entrega 323 mil becas, de primaria a universidad, en tres años

Delfina Gómez ha entregado más de 300 mil becas durante sus tres años de gobierno.

Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México detalló los avances en materia educativa con más de 323 mil becas entregadas a estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad en tres años de administración.

Entre los apoyos se encuentran el Programa de Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, Beca Bienestar EdoMéx, Beca de la Olimpiada de Conocimiento Infantil y las Becas para el Bienestar Mexiquenses en el Extranjero, estas últimas con la participación de más de mil 500 jóvenes que realizan estudios en países como Irlanda, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Chile y Francia.

La mandataria mexiquense destacó la construcción de mil 875 nuevos espacios educativos y la rehabilitación y mejoramiento de 14 mil planteles. Además, se entregaron más de 328 mil artículos de mobiliario escolar, con una inversión superior a 630 millones de pesos.

En tres años, se distribuyeron más de 5 millones de paquetes de útiles escolares para estudiantes de educación básica.

En cuanto a los derechos laborales del magisterio, durante el último año se basificaron a 4 mil 138 docentes, se asignaron 4 mil 735 plazas y 890 maestros recibieron un incremento salarial mediante promoción horizontal.

Como parte del Plan Oriente, y en coordinación con el Gobierno de México, se concluyó la primera etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chalco y de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en Texcoco. Además, continúa la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chimalhuacán.

La oferta educativa también se amplió con la puesta en marcha de seis nuevos bachilleratos tecnológicos y la reconversión de secundarias para ofrecer bachillerato vespertino, con capacidad para atender a 8 mil 910 estudiantes.