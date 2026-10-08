259 obras, 615 tractores y apoyo a más de 180 mil mujeres: Delfina Gómez rinde cuentas ante 40 mil mexiquenses en San Felipe del Progreso

Con obras de infraestructura, apoyos al campo y programas dirigidos a las mujeres, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó los resultados de tres años de gobierno ante 40 mil mexiquenses reunidos en San Felipe del Progreso. Informó que en las regiones de Toluca, Ixtlahuaca y Jilotepec se han realizado 259 obras de infraestructura, agua, bacheo y carteteras, entregado 615 tractores y 626 equipos agrícolas, además de otorgar apoyos bimestrales de 2 mil 500 pesos a más de 180 mil mujeres, como parte del Programa Mujeres con Bienestar.

Entre las obras destacan la carretera de cuatro carriles de San Francisco Tlalcilalcalpan a Valle de Bravo y la avenida Industria Automotriz, en Toluca. Los pozos y redes de agua construidos benefician a más de 260 mil personas. Antes de concluir el año serán rehabilitadas las carreteras Solís–Temascalcingo, Ixtlahuaca–Jiquipilco y San Felipe del Progreso–Carmona, mientras que en noviembre comenzará un programa de bacheo de calles.

En el campo, más de 34 mil productores de 99 municipios recibieron apoyos, además de 292 sistemas de riego y más de mil 500 kilómetros de caminos sacacosechas. Entre los proyectos previstos se encuentran un rastro Tipo Inspección Federal, un laboratorio de sanidad agropecuaria y un Polo de Desarrollo del Maíz Nativo en Jocotitlán.

Para las mujeres se anunciaron ocho clínicas de salud, con servicios de consulta, lentes y medicamentos gratuitos, así como una Ciudad Mujeres en Ixtlahuaca. En el Estado de México, el programa Mujeres con Bienestar beneficia a más de un millón de mujeres, una de cada dos que viven en condiciones de pobreza.