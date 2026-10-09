Delfina Gómez rinde cuentas ante más de 195 mil mexiquenses en cuatro regiones del Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó cuatro encuentros regionales de rendición de cuentas en Donato Guerra, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan y San Felipe del Progreso, donde reunió a más de 195 mil mexiquenses para informar sobre los avances de su administración en infraestructura, bienestar social, seguridad, salud, educación y desarrollo económico.

En materia de infraestructura y movilidad, la mandataria informó que durante su gestión se han destinado más de 43 mil millones de pesos a obras carreteras y transporte público.

Entre los proyectos destacan la reconstrucción del Periférico Norte, el trolebús Chalco-Santa Marta y la ampliación de nuevas líneas en Mexibús y Mexicable.

En el rubro social, la gobernadora señaló que 1.9 millones de personas en la entidad han salido de la pobreza gracias a los programas sociales.

Indicó que estos apoyos cuentan con una inversión superior a los 54 mil millones de pesos e incluyen iniciativas como Mujeres con Bienestar, Alimentación para el Bienestar y Alimentación Escolar para el Bienestar.

En materia económica, la gobernadora informó que el Estado de México ocupa el primer lugar en generación de empleo, con más de 280 mil nuevos puestos de trabajo formales durante su administración.

En seguridad, destacó que la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, a través de las Mesas de Paz, ha contribuido a reducir la incidencia delictiva en 15.5 por ciento y los homicidios dolosos en 21.8 por ciento, según los datos presentados.

La mandataria reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad mediante el Plan Oriente, estrategia que contempla una inversión superior a los 110 mil millones de pesos para atender necesidades de infraestructura, movilidad, salud, educación y servicios públicos en esa región del Estado de México.