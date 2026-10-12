Wall Street abre mixto en espera de reportes corporativos en EU: ¿Cómo operan sus acciones?

Las principales bolsas de Wall Street en Estados Unidos muestran resultados mixtos en su apertura, contrastando con ganancias generalizadas en Europa y México. En el mercado energético, destaca el fuerte repunte del crudo Brent, que se encarece más de dos dólares.

El Dow Jones reporta un aumento de 0.43 por ciento, alcanzando los 51 mil 876.16 puntos. En contraste, el S&P 500 registra una leve caída de 0.08 por ciento, situándose en las 7 mil 805.28 unidades, mientras que el Nasdaq es el más afectado en la apertura al retroceder 0.29 por ciento, ubicándose en los 27 mil 288.04 enteros.

“Anticipamos que la expectativa de una sólida temporada de reportes corporativos en EU ofrezca cierta estabilidad contra un marco geopolítico incierto y a la espera de cifras económicas clave,” señalan analistas de Ve por más.

¿Cómo cotizan los precios del petróleo hoy 12 de octubre?

En el mercado petrolero, el crudo Brent destaca con un fuerte repunte de 2.19 por ciento para cotizar en los 107.01 dólares por unidad, lo que representa un aumento neto de 2.29 dólares y su nivel más alto desde el 15 de septiembre. Por su parte, el WTI avanza 0.39 por ciento, ubicándose en 91.85 dólares el barril.

“El petróleo vuelve a presionar. El WTI sube 2.31 por ciento, a 93.7 dólares por barril, tras nuevos ataques en Arabia Saudita y contra embarcaciones en Medio Oriente. Un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania para detener ataques contra infraestructura energética limita el avance”, señalan analistas de Actinver.

Así abren los mercados en México y Europa hoy 12 de octubre

En Europa se presentan ganancias, donde el IBEX 35 de España es el que más se beneficia con un 1.14 por ciento más, hacia las 19 mil 249.40 unidades. El FTSE 100 de Londres ocupa el segundo lugar con un alza de 0.79 por ciento y se coloca en los 10 mil 635.00 puntos; le sigue el DAX de Alemania, que registra un aumento de 0.69 por ciento en los 25 mil 259.43 enteros, y finalmente el CAC 40 de Francia, que avanza 0.37 por ciento hasta las 7 mil 832.14 unidades.

Asimismo, el mercado nacional continúa su crecimiento en esta jornada y sus dos centros bursátiles abren al alza: el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores sube 0.58 por ciento, situándose en los mil 344.73 enteros, mientras que el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanza 0.42 por ciento y se coloca en las 66 mil 324.06 unidades.