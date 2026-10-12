‘Día de la Raza’ empuja al peso y se recupera: ¿Cuánto gana frente al dólar HOY 12 de octubre?

El peso recupera terreno ante el dólar en la apertura de la jornada de este lunes 12 de octubre, esto luego de haber cerrado en su nivel máximo del año la semana pasada.

El tipo de cambio cotiza en 18.2730 pesos por dólar y registra una apreciación de 0.56 por ciento en la apertura, lo que representa una ganancia de 13.81 centavos para la divisa mexicana.

“La recuperación moderada del peso se debe a que el dólar inicia la semana con pocos cambios, debido a un menor volumen de operaciones en el mercado cambiario, pues en Estados Unidos los mercados financieros permanecen cerrados por el Día de la Raza”, señala Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Banco Base.

¿En cuánto se vende el dólar HOY 12 de octubre?

En ventanillas bancarias, el billete verde o el dólar se abarata 12 centavos respecto a la semana pasada y se vende en 18.77 pesos cada uno, de acuerdo con datos reportados por Banamex.

Mientras tanto, el índice dólar (DXY), el cual mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una cesta conformada por seis divisas principales, registra un alza de 0.18 por ciento, situándose en los 102.40 enteros. En tanto, el índice dólar de Bloomberg (BBDXY) sube 0.02 por ciento, a mil 226.16 puntos.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se moderan: el título a 30 años se ubica en 5.60 por ciento, con un descenso de 0.14 por ciento; el nodo a 20 años toca el 5.64 por ciento tras retroceder 0.16 por ciento, y el bono a 10 años cae 0.11 por ciento para situarse en 5.24 por ciento.

Además, el bono mexicano a 10 años no muestra variación y se mantiene en 9.298 por ciento, el mismo nivel previo al fin de semana.