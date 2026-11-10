Secretario de Guerra de EU ‘estalla’ por juicio político: ‘Nadie fue sometido por operaciones militares’

El secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, da una conferencia de prensa en el Pentágono en Washington.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se atrincheró para una pelea este martes contra su posible juicio político en el Congreso, diciendo a periodistas que un legislador rebelde lo ataca por “desacuerdos de política” y no por delitos graves u ofensas que los fundadores de la nación pretendían.

El jefe del Pentágono habló en su primera conferencia en seis meses, lanzando una contraofensiva contra el esfuerzo del legislador saliente Thomas Massie para destituirlo por su manejo de la impopular guerra contra Irán y otras acciones.

“En los 250 años de nuestra república estadounidense, ningún secretario de Guerra ni secretario de Defensa ha sido jamás sometido a juicio político por llevar a cabo operaciones militares legales”, dijo Hegseth a los periodistas.

Es la primera conferencia de Hegseth desde mayo, aun cuando el ejército de Estados Unidos ha mantenido operaciones intermitentes contra Irán, así como ataques mortales contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en América Latina.

¿Qué sabemos sobre la solicitud de juicio político contra Pete Hegseth?

Massie, un republicano de Kentucky que perdió sus primarias ante un rival respaldado por Trump, presentó la resolución de juicio político en la Cámara de Representantes.

Esto prepara el terreno para una votación dramática sobre si se destituye a una figura destacada del gobierno de Trump, tras las derrotas de los republicanos en las elecciones de medio mandato de la semana pasada, que muchos atribuyeron al menos en parte al conflicto con Irán y su impacto económico.

La resolución se centra en gran medida en la guerra en Irán, pero también incluye referencias al papel de Hegseth en acciones militares en Yemen contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán y en Venezuela. Massie sostuvo que las acciones de Hegseth equivalen a “delitos graves y faltas” y que su liderazgo en el Pentágono “amerita un juicio político”.

Lo que constituye “delitos graves y faltas” no está especificado en la Constitución, dejando a los legisladores decidir cuáles son actos susceptibles de juicio político.

¿Cuándo será la votación sobre juicio político contra Pete Hegseth?

Una votación en la Cámara de Representantes podría producirse a mediados de semana, lo que aumentaría la presión sobre los republicanos —muchos de los cuales culparon de su debacle electoral a la guerra con Irán—, pero los siguientes pasos son muy inciertos.

Durante su conferencia de prensa, Hegseth enmarcó el esfuerzo de juicio político como una acusación contra los miembros del servicio de la nación y sus éxitos, al tiempo que socava a las fuerzas estadounidenses “en tiempo real”. “Esto no es patriotismo”, dijo Hegseth. “Esto es sabotaje”.

Hegseth dijo que el esfuerzo de Massie “les dice a nuestros enemigos —Irán, los cárteles, todo adversario que esté observando— que Estados Unidos en realidad castigará a sus propios guerreros y a su propio liderazgo civil por ejecutar con éxito operaciones militares legales”.

Trump ha respaldado a Hegseth, destacando la incursión para capturar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, así como operaciones militares contra Irán que, según afirma, “aniquilaron” su armada y fuerza aérea.