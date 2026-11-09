¿Por qué buscan destituir a Pete Hegseth del Pentágono? Estas son las acusaciones en su contra

Donald Trump respaldó a Pete Hegseth ante el intento del Congreso de iniciar un juicio político por su actuación en la guerra contra Irán. (Bloomberg).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y dio señales de que, por ahora, su puesto no está en riesgo, en medio de un intento del Congreso por someterlo a un juicio político debido a su actuación durante la guerra contra Irán.

El representante republicano Thomas Massie presentó este lunes una iniciativa para iniciar un juicio político contra Hegseth, aproximadamente una semana después de que el partido del presidente perdiera sus mayorías en ambas cámaras del Congreso, en parte por el conflicto en el golfo Pérsico.

“Ha ganado la guerra en dos lugares, dos lugares importantes, muy importantes y con un gran impacto, y las ganó”, dijo Trump a los periodistas el lunes, en referencia a Irán y Venezuela. “En realidad, ¿qué ha hecho Hegseth?”.

Massie presentó una resolución que detalla los cargos para iniciar el proceso de destitución, lo que abre la posibilidad de que la Cámara de Representantes vote la propuesta a partir del miércoles. La iniciativa podría ser aprobada en esa cámara, pero difícilmente avanzaría en el Senado, que todavía está bajo control republicano. Después de enero, es probable que el Congreso, ahora controlado por los demócratas, retome el intento. El líder de los demócratas en la Cámara baja, Hakeem Jeffries, se declaró “totalmente a favor” de iniciar un juicio político contra el jefe del Pentágono.

“La realidad es que no lo estamos acusando de ser malo en su trabajo. De hecho, fue muy eficaz en el asesinato de niños en edad escolar en Irán”, dijo Massie a los periodistas el lunes. “Fue muy eficaz en las ejecuciones extrajudiciales. En estos artículos de juicio político no se argumenta que sea ineficaz. El argumento es que ha infringido las leyes y violado la Constitución. Esa es la pregunta que se les plantea a mis colegas”.

¿De qué acusan al secretario de Defensa de EU?

Massie, quien dejará el Congreso al finalizar el año, acusa a Hegseth de conducir la guerra contra Irán sin autorización del Congreso; ordenar ejecuciones extrajudiciales mediante ataques contra embarcaciones presuntamente utilizadas para el narcotráfico; ignorar leyes destinadas a reducir las víctimas civiles, incluido un bombardeo contra una escuela iraní, y participar en el secuestro ilegal de un mandatario extranjero: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Ha violado las normas de la guerra, en perjuicio y deshonra de nuestro país, y poniendo en peligro a nuestros soldados”, afirmó Massie durante una conferencia de prensa, horas después de presentar la resolución para iniciar el juicio político.

El legislador también cuestionó que Hegseth ordenara un segundo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Caribe, cuando los sobrevivientes permanecían aferrados a los restos del barco. Massie advirtió que ignorar el derecho internacional alienta a los adversarios de Estados Unidos a actuar de la misma manera.

¿Qué dijo Trump del intento de destituir al secretario de Defensa de Estados Unidos?

Hegseth ha sido uno de los principales y más entusiastas defensores del gobierno de Trump de la impopular guerra contra Irán, un conflicto que disparó los precios de la energía, alimentó la inflación mundial y terminó por perjudicar a los republicanos en las elecciones intermedias del 3 de noviembre.

Trump calificó a Massie de “perdedor absoluto” por presentar la iniciativa de juicio político.

La resolución del legislador es similar a un intento anterior de destituir a Hegseth, que fue frenado antes de las elecciones intermedias, cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, suspendió las actividades legislativas y envió a los congresistas a sus casas apenas un día después de que se presentara la propuesta.

Este lunes, Johnson calificó la iniciativa de Massie como un “truco barato” y agregó que “sería terrible que nuestros aliados y adversarios vieran algo así”.

Hegseth tiene previsto ofrecer una conferencia ante periodistas en el Pentágono este martes, en lo que se espera sea una respuesta a las acusaciones de Massie. La semana pasada, el secretario publicó un video de seis minutos en X para defender su gestión, en el que calificó al legislador como un “congresista resentido y derrotado” y describió los cargos de juicio político en su contra como una “farsa”.

La gestión de Hegseth ha estado marcada por numerosas controversias, principalmente por la guerra contra Irán y los cuestionados ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, cuya legalidad ha sido puesta en duda.

También ha recibido críticas por el desplazamiento de altos mandos militares, sus ataques retóricos contra las iniciativas de diversidad que califica como “woke” y contra los militares transgénero, así como por el rápido agotamiento de municiones estratégicas a consecuencia del conflicto en Medio Oriente.

Además, ha generado molestia entre integrantes del Congreso por la falta de transparencia hacia los legisladores y la ciudadanía estadounidense sobre los avances de la guerra, sus costos y el número de víctimas.