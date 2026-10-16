Guerra comunicacional

Por petición popular, los viernes esta columna se dedica a temas que no son ni de coyuntura ni necesariamente nacionales, sino parte de un esfuerzo por entender mejor la época en que vivimos. Como parte de ello, hemos comentado cómo las transformaciones en las tecnologías de comunicación alteran la vida en sociedad. Así ocurrió con la aparición del lenguaje y su posterior expansión, lo mismo con la escritura, y en los últimos siglos con la imprenta, los periódicos, los medios masivos y las redes, en las últimas dos décadas.

Este último momento está en proceso, y por eso merece más atención. Las redes sociales que ahora se usan nacieron en 2006 y se potenciaron con el teléfono inteligente, en 2007. La Gran Recesión, iniciada en 2008, pero con mucho mayor impacto en 2009, desató el ajuste. A partir de ese momento y de forma muy acelerada, desapareció el esquema sobre el que habíamos vivido por un siglo, bajo los medios masivos. En ellos, una persona, o unas pocas personas, transmitían información a millones (cine, radio, televisión) y, para lograrlo, reducían esa información a unas pocas cosas, sencillas, atractivas, que todos pudieran comprender. Es el origen de las ideas nacionales: impuestos, empleos, salarios, que antes del siglo XX no tenían mucha importancia y que nuevamente dejan de tenerla a partir de 2009.

Las redes, o internet, si usted prefiere, permiten no sólo una comunicación como la de los medios masivos, que no se centra en la palabra, sino que incluye audios y videos, facilitando un uso emocional de la comunicación, sino que además permiten la interactividad y la focalización. Con ellas, se pueden discutir temas “de nicho”. Ya no salarios y empleo, sino miles de asuntos que le interesan a un puñado de personas. Ya no se necesita hablar de ecología ampliamente, sino que se puede uno concentrar en una especie, en una actividad, en el reciclado de un producto, y lo mismo ocurre con los géneros, las enfermedades, las mascotas…

Esta nueva forma de comunicación permite crear islas con muy pocos habitantes, que están interesadas en un asunto muy específico. Con ello, la solidaridad amplia del siglo XX desaparece. El Bowling Alone de Putnam se vuelve general. Cada quien con sus preocupaciones. Los partidos políticos, construidos para funcionar alrededor de las ideas nacionales, ya no tienen sentido y, desde 2009, nadie los quiere, en ninguna democracia. Los que ocupan el espacio son los políticos inescrupulosos capaces de visitar isla por isla, prometiendo lo que saben que nunca cumplirán. Por esa razón, desde 2015 tenemos personajes casi de caricatura gobernando lo que antes fueron democracias.

En los países autoritarios, sin embargo, esto no ha ocurrido. Ya estaban estructurados desde antes y no permitieron que esa dispersión de las redes les afectara. No hay internet libre en China, Rusia o Turquía, por poner ejemplos. Nadie les disputa a Xi o a Putin el poder y, aunque Erdogan enfrenta residuos de la democracia, se ha cuidado de eliminar a la oposición.

Pero mientras en esos países no ha ocurrido la transformación comunicacional, desde ahí han manipulado la que sí ocurre en las democracias. Ucrania ha golpeado duramente centros de datos rusos en las últimas semanas, que han reducido las teorías conspirativas en Alemania. Eso confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo y nunca se ha estudiado bien: la intervención de Rusia y China en las democracias occidentales, vía las redes, para promover el iliberalismo y el conflicto. Si suma usted al aliado de ambos, Irán, entenderá por qué se está promoviendo en México el antisemitismo, al extremo de inventar el supuesto robo de agua, además de promover acciones contra la comunidad judía mexicana.

Las democracias tienen que defenderse y van muy tarde en ello. En México, además, esos países autoritarios tienen grandes aliados en el grupo gobernante. Tal vez no lo haya notado, pero ya estamos en guerra.