Nuevo BMW Serie 3: el diseño Neue Klasse llega a la versión gasolina.

El nuevo BMW Serie 3 de combustión completa la octava generación del sedán y, aunque es una actualización profunda, viste igual de futurista que su hermano eléctrico, el i3. En su versión tope, el M350 xDrive declara 437 hp y 0 a 100 km/h en 4.1 segundos. Los vimos lado a lado, en Múnich, para descubrir qué tanto se parecen en realidad.

BMW Serie 3 2027 — Dos versiones en paisaje de montaña (Fabian Kirchbauer/Fabian Kirchbauer Photography)

Nota de mercado: la producción arranca en noviembre en la planta de Dingolfing (Alemania) y los pedidos abrieron en Alemania el 30 de septiembre. De México no hay fecha, versiones ni cifras confirmadas. Precios base alemanes: 49,900 EUR (318), 54,900 EUR (320) y 80,900 EUR (M350 xDrive).

En marzo, cuando conocimos al i3, circulaba en Múnich un rumor: las versiones de combustión no compartirían proporciones con él. Con la generación completa frente a nosotros, los números lo confirman. Ambos adoptan el lenguaje Neue Klasse (Nueva Clase), pero el térmico es una evolución profunda del G20, su antecesor, mientras el i3 nació sobre una arquitectura exclusivamente eléctrica. BMW llama a esa dualidad Power of Choice (el poder de elegir): un mismo modelo con baterías, con gasolina y, durante el próximo año, como híbrido enchufable.

Proporciones clásicas de un BMW con motor al frente

La diferencia se nota apenas se camina alrededor de ambos. Miden 4.8 metros de largo, pero el térmico tiene casi 4 cm menos de distancia entre ejes y es 2.5 cm más bajo, porque no necesita alojar baterías bajo el piso. Frente al Serie 3 que reemplaza, suma 5 cm de longitud y casi 3 cm de ancho de vía por eje. El cofre se ve más largo y el medallón queda tendido, mientras en el i3 cae con mayor pendiente.

BMW Serie 3 2027 — Vista lateral al atardecer El Serie 3 de combustión mide 4.8 metros de largo, con proporciones distintas a las del i3. (Fabian Kirchbauer/Fabian Kirchbauer Photography)

Por fuera, el frente funde los riñones, los faros dobles y los sensores en una sola pieza visual. Los DRL inclinados reinterpretan los cuatro ojos de siempre, y la toma inferior es más grande que en el i3, porque aquí sí hay un motor que enfriar. El gráfico de luz de los riñones cambia según la versión: el M350 lleva uno propio de tres trazos rectos, y los demás una forma orgánica que nos recordó al i8. De perfil conserva el quiebre Hofmeister en el poste C.

El M350 xDrive, que BMW presenta como la puerta de entrada al mundo M, incorpora de serie las M Yellow Lights, íconos en ámbar inspirados en los GT de carreras, y el paquete Iconic Glow, que ilumina el contorno de los riñones. Atrás monta un alerón y cuatro salidas de escape reales, no molduras decorativas.

¿Cómo es el interior del nuevo Serie 3?

Por dentro, BMW asegura que el habitáculo es el mismo para todos los trenes motrices, salvo diferencias mínimas. Lo domina el Panoramic Vision, que proyecta la información a lo ancho de la base del parabrisas y hace innecesario el cuadro de instrumentos. Al centro vive una pantalla de 17.9 pulgadas orientada hacia el conductor. Nos gustó que no todo dependa de ella: en la consola hay botones físicos para el freno de estacionamiento, las intermitentes y el volumen.

BMW Serie 3 2027 — Selector de cambios El selector de cambios en cristal es parte de los acabados de primer nivel del nuevo Serie 3. (Fabian Kirchbauer/Fabian Kirchbauer Photography)

El volante merece mención aparte. En su diseño básico incorpora un rayo central superior e inferior, algo inédito en un Serie 3, y deja libres las zonas donde van las manos, con una sección gruesa que se sujeta como el mando de una nave espacial. El M350 monta de fábrica el volante M. Es la pieza que remata una de las posiciones de manejo más logradas del segmento: en el M350, los asientos M Sport van más abajo que en el i3, y la diferencia se siente de inmediato.

BMW Serie 3 2027 — Interior con Panoramic Vision El Panoramic Vision proyecta la información a lo ancho de la base del parabrisas. (Fabian Kirchbauer/Fabian Kirchbauer Photography)

Materiales, acabados y ensambles nos parecieron de primer nivel. Hay vestiduras en Veganza, de origen no animal, o en piel Merino, y el M350 equipa de fábrica audio Harman Kardon con Dolby Atmos. El techo panorámico de cristal inunda de luz ambas filas, pero no se puede cubrir ni oscurecer: BMW le aplica un tratamiento que filtra el calor, aunque bajo el sol mexicano habrá que ver si basta. La cajuela del térmico ofrece 450 litros, 30 más que la del i3.

¿Qué motor tiene el BMW M350 xDrive?

La mecánica es donde el de gasolina marca su territorio. El M350 xDrive monta un seis cilindros en línea de 3.0 litros con sistema híbrido ligero de 48 V, cuyo motor eléctrico aporta hasta 17 hp. En conjunto, la marca declara 437 hp y 428 lb-pie, 68 hp más que su antecesor, con tracción integral y caja automática de ocho velocidades, además de 4.1 segundos de 0 a 100 km/h y 250 km/h de tope. Debajo quedan el 320, con un cuatro cilindros de 2.0 litros y 208 hp, y el 318 de 154 hp, ambos de tracción trasera. Todos adoptan el ciclo Miller para bajar el consumo.

BMW M350 xDrive — Motor seis cilindros El M350 xDrive monta un seis cilindros de 3.0 litros con sistema híbrido ligero de 48V. (Fabian Kirchbauer/Fabian Kirchbauer Photography)

El chasís cambió más de lo que sugiere su parentesco con el G20: BMW revisó la estructura, alargó ligeramente la distancia entre ejes y habla de un reparto de pesos casi perfecto. El M350 agrega suspensión adaptativa M, diferencial M Sport y refuerzos en el frente. Durante 2027 recibirá por actualización de software el Drift Moment, que manda toda la potencia al eje trasero con el control de estabilidad desconectado.

Todo esto lo vimos con el motor apagado: todavía no manejamos ninguna versión, así que el veredicto dinámico queda pendiente. Verlos juntos deja una lectura clara: BMW no trató al Serie 3 de gasolina como un pendiente por despachar mientras llega el futuro eléctrico. El i3 es la vitrina de lo que viene; el de combustión es el que probablemente concentre la demanda en mercados como el nuestro. Falta manejarlo y conocer su precio en México, pero la gasolina todavía tiene asiento reservado en esta generación.

Ficha técnica BMW Serie 3 (M350 xDrive)