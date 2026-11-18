El presidente Donald Trump se refirió a Venezuela como una “adquisición” al destacar el creciente suministro energético de Estados Unidos, que, según afirmó, beneficiará a aliados estadounidenses como Filipinas.

“Tenemos más energía que cualquier país del mundo”, dijo Trump el miércoles durante una reunión en Manila con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.

“Si se suman Rusia y Arabia Saudita, somos mucho más grandes que esos dos juntos. Y luego se agrega Venezuela, que fue nuestra nueva adquisición”.

“Fue una adquisición, le guste o no a la gente decirlo”, señaló Trump sobre Venezuela. Indicó que la guerra, o “lo que haya sido”, con el país sudamericano duró 48 minutos, en referencia a la operación estadounidense de enero para sacar del poder al exlíder venezolano Nicolás Maduro.

En virtud de un acuerdo alcanzado tras la salida de Nicolás Maduro, Estados Unidos obtuvo el control mayoritario de una gran parte de la riqueza petrolera de Venezuela. North American Blue Energy Partners, el productor de petróleo venezolano respaldado por el gobierno estadounidense, planea más que duplicar la producción de crudo en poco más de dos años.

¿Qué platicó Trump con Manila en Filipinas?

El presidente estadounidense también destacó los planes para “un nuevo gran oleoducto en Alaska que permitirá exportar suministros de energía asequibles y abundantes a nuestros aliados y amigos del otro lado del Pacífico. Y Filipinas sería un socio muy natural en este esfuerzo”.

Trump también destacó la colaboración con Manila en materia de energía nuclear. “Que Filipinas adopte tecnología estadounidense en su primer proyecto nuclear moderno pondría de relieve la fortaleza de esta importante relación, y probablemente vamos a hacer algo muy grande relacionado con la energía nuclear”, señaló el presidente estadounidense.

Filipinas, un antiguo aliado de Estados Unidos vinculado por un tratado, enfrenta una fuerte presión por el agotamiento de su principal yacimiento de gas, Malampaya, que ha abastecido a una quinta parte de sus plantas eléctricas. En 2023, el país comenzó a importar gas natural licuado por primera vez ante la disminución de la producción de Malampaya.