Cuauhtémoc Blanco ‘explota’ con reporteros que preguntaron por detención de su esposa: ‘Es una estupidez’

‘No empiecen a chingar’: Así respondió el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, a los cuestionamientos de la prensa sobre la presunta detención de su esposa, Natalia Rezende, en un aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos, por supuestamente transportar una fuerte cantidad de dinero.

El exgobernador de Morelos rechazó la información y aseguró que se trata de una versión falsa con tintes políticos y afirmó que su esposa se encuentra en su casa con sus hijos y ofreció a los reporteros comunicarse con ella para comprobar que está bien.

“Está en mi casa, ¿quieres que le marque?, ¿te la paso?”, respondió Cuauhtémoc Blanco ante las preguntas de los periodistas.

El legislador también cuestionó las versiones sobre el supuesto traslado de dinero en efectivo y sostuvo que no existe una irregularidad por transportar más de 10 mil dólares si se cumple con la obligación de declararlos ante las autoridades correspondientes.

“Una persona, tanto tú como yo, ¿va a llevar treinta, cuarenta, cincuenta mil dólares en Estados Unidos? Perdón lo que te voy a decir, pero es una estupidez”, expresó.

Blanco Bravo sostuvo que tiene numerosos adversarios políticos, aunque descartó que Morena esté detrás de los señalamientos y dirigió sus críticas hacia otros partidos.

También expresó su molestia por la cobertura periodística y aseguró que no le preocupan las críticas de los medios de comunicación.

“Me importa un cacahuate lo que diga la prensa”, declaró al reiterar que continuará dando la cara ante los cuestionamientos.

¿Cuauhtémoc Blanco buscará reelección como diputado?

Sobre sus planes políticos, el exgobernador Cuauhtémoc Blanco señaló que todavía no ha tomado una decisión respecto a una eventual reelección como diputado federal.

Aunque dejó abierta la posibilidad de explorar otras opciones profesionales y mencionó que podría regresar al futbol, esta vez como entrenador.

Durante sus declaraciones, el diputado morenista también rechazó cualquier relación con la delincuencia organizada y defendió su actuación durante su administración como gobernador de Morelos.

Aseguró que durante su gestión trabajó para detener a integrantes de grupos criminales y rechazó los señalamientos que, dijo, buscan perjudicar su imagen.

Con información de Quadratín