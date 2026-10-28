Ronald Johnson descarta ataques de EU contra México por cárteles terroristas

El gobierno de Estados Unidos no busca lanzar bombas contra los cárteles en territorio mexicano mediante su designación como organizaciones terroristas, sino utilizar herramientas financieras y legales para combatir sus redes internacionales, aseguró el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

Durante su participación en el Simposio de Inversionistas Globales del Instituto Milken, el diplomático explicó que esta clasificación permite recurrir a mecanismos adicionales, como sanciones económicas y medidas contra el financiamiento del terrorismo, para perseguir las operaciones de los grupos criminales más allá de las fronteras mexicanas.

“El propósito era poder emplear otros mecanismos, como herramientas financieras, sanciones económicas, medidas contra el apoyo al terrorismo para abordar la red en su totalidad”, sostuvo Johnson, quien señaló que los cárteles tienen presencia en México, Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica.

El embajador rechazó que la designación tenga como finalidad facilitar una intervención militar contra estas organizaciones en México. En cambio, defendió el uso de instrumentos legales que permitan actuar contra sus estructuras financieras y operativas, al considerar que el problema del narcotráfico no se limita a un solo país.

Ronald Johnson defiende cooperación entre México y EU

Johnson también afirmó que la cooperación bilateral en materia de seguridad atraviesa uno de sus mejores momentos, aunque consideró que ambos gobiernos todavía pueden avanzar más si reconocen abiertamente que son socios y comparten intereses.

“No tengamos miedo de decir que somos socios, que tenemos intereses comunes y que estamos trabajando juntos. No pretendo señalar a ninguna de las partes, pero a veces existe cierta reticencia a reconocerlo”, expresó.

El diplomático señaló que la seguridad de México también es importante para Washington debido a la relación comercial y la vecindad entre ambos países. Añadió que la frontera puede representar una oportunidad, en lugar de ser únicamente una barrera, si existe una colaboración efectiva.

Como ejemplo de la interdependencia entre ambas naciones, Johnson relató una conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, según su versión, comparó la relación bilateral con un matrimonio del que no es posible divorciarse.

“Ella dijo exactamente eso: no podemos separarnos; es un matrimonio en el que no cabe el divorcio. Y le respondí: Así es. Y, créame, cuando alguien lleva mucho tiempo casado, el secreto está en hablar. No nos acostamos enfadados; hablamos”, contó.

Johnson advierte sobre la presencia de China en México

Durante el mismo encuentro con inversionistas, el embajador estadounidense expresó sus reservas sobre la participación de China en México. Afirmó que Pekín se beneficiaría de un escenario de caos, inestabilidad o inseguridad en el país, especialmente en la frontera sur de Estados Unidos.

Johnson sostuvo que sus cuestionamientos responden a lo que considera una falta de sinceridad en los intereses de la potencia asiática en México. De acuerdo con el diplomático, China buscaría extraer recursos mexicanos y aprovechar la cercanía geográfica con Estados Unidos.

El embajador reconoció que, pese a los avances en seguridad, todavía existe margen para mejorar la cooperación.

“Nos encontramos en una situación mejor que en cualquier otro momento de mi vida; no obstante, todavía hay mucho margen para seguir progresando”, afirmó.