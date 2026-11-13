Se ‘calienta’ pelea de Morena y PT por Michoacán: Citlalli Hernández desmiente que se repetirá encuesta

Citlalli Hernández acusó a Reginaldo Sandoval de hacer declaraciones que "faltan a la verdad" y al respeto entre aliados.

La disputa entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) por la candidatura al Gobierno de Michoacán subió de tono.

El diputado petista Reginaldo Sandoval aseguró que ambos partidos acordaron repetir la encuesta para definir quién será el candidato de la coalición. Sin embargo, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, desmintió que exista ese acuerdo y rechazó las declaraciones del legislador.

“Respecto a Michoacán, NO existe ningún acuerdo con el PT que tenga que ver con nuestros militantes, dirigentes o compañeros de Morena”, respondió Hernández a través de su cuenta de X.

La respuesta de la morenista llegó después de que Sandoval afirmara a medios de comunicación que ya estaba pactada una nueva encuesta para resolver las diferencias entre ambos partidos sobre la candidatura al gobierno estatal.

¿Qué dijo Reginaldo Sandoval sobre la nueva encuesta en Michoacán?

Al ser cuestionado por reporteros, Reginaldo Sandoval aseguró que Morena y el PT ya habían acordado realizar una nueva encuesta en Michoacán. Explicó que quien obtenga el mejor resultado será quien encabece el proyecto de la Cuarta Transformación en el estado, respaldado por los tres partidos de la coalición.

“En el caso de Michoacán, está ya caminando el acuerdo de que se haga una nueva medición. Ahí ya no hay ninguna duda, va el tema de la nueva medición”, declaró.

El diputado agregó que el PT respalda al senador Raúl Morón y aseguró que la propuesta de repetir la encuesta se había planteado desde el inicio de las conversaciones entre ambos partidos.

Cuando los reporteros le preguntaron quién había aceptado dicho acuerdo por parte de Morena, Sandoval mencionó a Citlalli Hernández y a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.

“Está al acuerdo con Citlalli y está al acuerdo con Ariadna, o sea, eso ya no hay ninguna duda”, respondió.

Sobre la fecha de la nueva encuesta, el legislador dijo que probablemente se realizaría la siguiente semana; sin embargo, aclaró que todavía faltaba definir la metodología y quién estaría a cargo de levantarla.

Citlalli Hernández niega acuerdo con el PT para repetir encuesta

Las declaraciones de Reginaldo Sandoval provocaron una respuesta inmediata de Citlalli Hernández, quien señaló que Sandoval hablaba a título personal y no necesariamente en nombre de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo.

Además, acusó al diputado de hacer declaraciones que, según ella, faltan a la verdad y al respeto que debe existir entre partidos aliados.

“Por prudencia, lo hemos dejado pasar, sobre todo porque cada semana nos reunimos con los dirigentes nacionales del PT y vamos avanzando en la construcción de nuestra coalición (reuniones en las que él no está, por cierto)”, escribió.

Hernández explicó que decidió responder públicamente para evitar confusiones, aunque consideró que las conversaciones entre los partidos deberían mantenerse en privado.

La morenista también señaló que Morena tiene reglas y procesos internos para tomar decisiones y que las alianzas deben construirse mediante el diálogo, el respeto y los acuerdos.

PT también pide repetir encuestas en Zacatecas y Nuevo León

Durante el encuentro con la prensa, Reginaldo Sandoval mencionó que Michoacán no es el único estado donde el PT ha pedido revisar los resultados de las encuestas para definir candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

El diputado señaló que su partido también había planteado repetir las mediciones en Zacatecas y Nuevo León.

Además, reconoció que han surgido diferencias en las conversaciones sobre Guerrero y Tlaxcala, aunque aseguró que las negociaciones siguen en marcha.

Sobre Guerrero, Sandoval comentó que los equipos de ambos partidos trabajaban para concretar una alianza electoral. Sin embargo, aclaró que todavía no podía darse por hecho el acuerdo.

“Esperemos que eso salga porque puede uno cantar victoria y no, pero hasta las 12 de la noche es el horario. Ya saben que en política la incertidumbre es un poco una variable que siempre nos acompaña”, declaró.