¿Falta de medicamentos en IMSS? Zoé Robledo asegura que 97% de las recetas se surten completas

Zoé Robledo, director general del IMSS, compareció ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Frente a los reclamos en hospitales y entre legisladores de la oposición por la falta de medicamentos, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que “el 97 por ciento de las recetas se surten completas”.

Al comparecer ante las comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados –junto a los directores del ISSSTE, del IMSS-Bienestar y al secretario de Salud-, Robledo Aburto, con la ausencia de los diputados del PAN y el PRI, sostuvo que “que entre enero y octubre se alcanzó el 97 por ciento de recetas completas”.

El encuentro inició con gritos, tumultos y empujones por las protestas de diputados del PAN, que rechazaron un cambio al formato de la reunión que indicaba que correspondió a los funcionarios cerrar la reunión con su mensaje de conclusión y no a los legisladores, como en otras comparecencias.

Por esta inconformidad, por el desorden que se generó con las protestas de personas afectadas por el caso de la Guardería ABC y la presencia de decenas de médicos y enfermeras que acudieron “a aplaudir a los funcionarios”, los legisladores el PAN y el PRI se retiraron de la reunión.

Zoé Robledo garantizó que “la plataforma Receta Completa permite reportar medicamentos no surtidos, mientras que las unidades hospitalarias cuentan con mecanismos de compra emergente para atender faltantes”.

IMSS registra 4 mil 105 pacientes menos en lista de espera para cirugías

Sobre el rezago en operaciones en el IMSS, el funcionario del gobierno de Morena expuso que “uno de los principales avances corresponde a la reducción de este rubro”, y que “de una meta de 31 mil 700 cirugías adicionales en turnos nocturnos y fines de semana, 4 mil 105 pacientes ya salieron de la lista de espera”.

Al acudir apenas a la glosa del II Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó ante los diputados que la estrategia para evitar el cierre de agendas médicas durante noviembre y diciembre, con el propósito de mantener la continuidad de las consultas y evitar que las citas sean pospuestas hasta el próximo año.

Respecto a los servicios de Urgencias, señaló que se contempla habilitar 48 módulos para mejorar la atención y comunicación con familiares. Desde el 28 de octubre se han realizado 20 mil consultas digitales sobre el estado de salud de pacientes a través de Infórmate de tu Familiar, aplicativo disponible en la App IMSS Digital.

Con eso, el Instituto mantendrá un “seguimiento puntual de los compromisos, con evaluaciones por hospital y servicio, y se comprometió a rendir cuentas acción por acción, después del 24 de febrero” del 2027.

“Que nos midan por resultados, yo acepto esa vara, no me voy a cansar de defender al IMSS, pero al IMSS público, siempre en crecimiento, siempre en transformación; un IMSS que siempre pertenezca a la nación”, dijo.

“La modalidad 40 no desaparece”, asegura Zoé Robledo

Sobre los recientes cambios al sistema de pensión de la Modalidad 40, explicó que “lo hicimos porque se detectó un esquema de negocios, de gestores, de financieras que estaban prestando dinero para que la gente subiera artificialmente su salario”.

“Eso ya no es un derecho, eso es un ahorro para el retiro con un crédito que termina pagando el Estado; es decir, que terminamos pagando todas y todos, es la diferencia”, apuntó.

Planteó que “¿por qué seis meses? Para poder hacer un análisis que les vendremos a ofrecer después justamente al Legislativo, para revisar si se tiene que hacer alguna modificación legal o no”.

“¿Entonces qué cambió? Pues ya no se pueden comprar semanas, tampoco puede haber ya inscripciones, salvo por la vía digital”.

Recalcó que “la Modalidad 40 no desaparece; si alguien ya está pensionado por la Modalidad 40, nada cambia, eso es lo primero que hay que aclarar. La pensión va a llegar íntegra y así ha llegado en los últimos días”, subrayó.

“Si alguien ya estaba cotizando en la Modalidad 40, van a conservar su semana, sus aportaciones y las condiciones como se haya inscrito. Si estabas pensando en la Modalidad 40, ahí es en donde cambian las cosas durante seis meses”, expuso.

“¿En qué cambia? Que se topa lo que dice la ley del último salario y una UMA más”, recordó.