‘Jalón de orejas’ para Félix Salgado: Morena advierte que aplicará sin excepciones regla contra nepotismo

Citlalli Hernández sostuvo que la fuerza de Morena en Guerrero está por encima de cualquier persona o liderazgo.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, envió un nuevo mensaje al senador con licencia Félix Salgado Macedonio y dejó claro que el partido hará valer, sin excepciones, las reglas internas contra el nepotismo, aun si el guerrerense insiste en registrarse para encabezar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero.

“Si él insiste en registrarse, nosotros insistiremos con todo el cariño y la fraternidad en decirle que nos toca cuidar, sin excepciones, las reglas que planteamos”, afirmó la dirigente morenista al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Salgado participe en el proceso interno.

Hernández descartó que el senador abandone Morena ante una eventual negativa para competir y sostuvo que el movimiento en Guerrero está por encima de cualquier figura política.

“Yo no creo que él se fuera, en dado caso, a algún otro partido. La fuerza de Morena en Guerrero es muy fuerte, es más grande que cualquier persona, que cualquier liderazgo”, aseguró.

Aunque reconoció el peso político de Salgado Macedonio en la entidad, insistió en que el proyecto del partido no depende de un solo actor.

“Yo creo que Félix representa un liderazgo importante en el estado, pero además de que no es el único, es más grande la fuerza del pueblo y él lo sabe. Entonces, pues estamos en diálogo permanente”, agregó.

Félix Salgado defiende su derecho a registrarse en encuesta interna de Morena

Las declaraciones de Citlalli Hernández tiene lugar luego de que Félix Salgado argumentara que el proceso interno no busca designar directamente al candidato a la gubernatura, sino al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, figura que —sostuvo— no está contemplada dentro de la regla interna que impide la sucesión inmediata entre familiares.

“Primero, a mí me dijeron que era un cargo para competir por la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Ah, bueno, ahí yo brinco todos los requisitos, todos los cumplo. Hasta la regla antinepotismo”, explicó.

El morenista sostuvo que ese encargo es partidista, honorífico y sin remuneración, por lo que considera que conserva el derecho de participar como cualquier militante.

Incluso planteó el escenario de ganar la encuesta interna y, aun así, aceptar una eventual decisión de Morena para impedirle competir por su vínculo familiar con la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

“Morena tiene todo el derecho a decir: ‘Félix, no vas’. Aunque hayas ganado la encuesta, Félix, no vas porque tu hija es la gobernadora actual”, señaló.

El senador con licencia enfatizó que, aunque constitucionalmente podría aspirar a la gubernatura, respetará las decisiones del partido y descartó impugnar cualquier determinación.

“No entro en controversia, ni que impugnación, ni que recurrir a no sé dónde. Yo soy una persona correcta, directa y disciplinada”, afirmó.