¿Qué pasó con la regla antinepotismo de Morena? Esto dijo Citlalli Hernández

Morena reiteró que uno de los requisitos para participar en la encuesta para definir a los perfiles rumbo a las elecciones de 2027 es el antinepotismo.

La carrera para obtener un puesto de elección popular por Morena ya comenzó, pero no todos podrán aparacer en la boleta bajo las siglas del partido guinda: por primera vez la fuerza política más grande del país impuso el candado del antinepotismo para 2027.

Durante una conferencia de prensa en la que se dio a conocer el calendario para el registro de aspirantes de Morena para perfilar a sus futuros candidatos, Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, reiteró la postura del partido.

“Morena no permite que participe alguien que es familiar de quien está gobernando en turno”, afirmó.

En 2025 Morena prohibió oficialmente el nepotismo para las candidaturas del próximo año, luego de que el partido no consiguiera el apoyo de sus aliados, el PT y el Verde Ecologista, para aprobar dicho candado a nivel constitucional para las elecciones intermedias. La Cuarta Transformación solo logró que para 2030 ningún partido pueda presentar candidaturas donde pueda darse el nepotismo.

Calendario de inscripciones de los aspirantes de Morena

A través de una encuesta, Morena seleccionará a los coordinadores en defensa de la Cuarta Transformación (4T), quienes se convertirán en precandidatos y luego en candidatos a los cargos de elección de los comicios de 2027.

“Esta tarde estaremos publicando la convocatoria donde se conocerán los detalles. Es el inicio del proceso que parte por un registro a partir del próximo lunes (22 de junio), nos guardamos el día que hay partido de la Selección Mexicana, y hasta el 27 de junio”, detalló la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

Los registros se harán en el World Trade Center en la Ciudad de México por bloques de estados, que estarán organizados de la siguiente manera:

Lunes 22 de junio : Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. Martes 23 de junio : Chihuahua, Colima y Guerrero.

: Chihuahua, Colima y Guerrero. Miércoles 24 de junio : No hay registros por el partido México contra Chequia en el Estadio Ciudad de México.

: No hay registros por el partido México contra Chequia en el Estadio Ciudad de México. Jueves 25 de junio : Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

: Michoacán, Nayarit y Nuevo León. Viernes 26 de junio : Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.

: Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora. Sábado 27 de junio: Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

¿Félix Salgado Macedonio puede aspirar a la gubernatura de Guerrero?

Citlalli Hernández Mora expresó que el senador Félix Salgado Macedonio, quien solicitó licencia en el Senado para poder dar pie a sus aspiraciones políticas por la gubernatura de Guerrero, puede registrarse en el proceso interno del partido, pero aclaró que un requisito es el no nepotismo y se revisará cada registro.

A pregunta expresa del caso de Salgado Macedonio en Guerrero, donde gobierna su hija Evelyn Salgado Pineda, Citlalli Hernández expresó:

“A la pregunta de si Félix puede registrarse, pues sí puede registrarse, es militante de Morena, todos nuestros militantes pueden registrarse, luego la Comisión de Elección informará a cada uno si cumple con los requisitos”.

No obstante, puntualizó que “uno de nuestros requisitos, por supuesto, desde que el Consejo Nacional aprobó varias cosas, es el no nepotismo. Entonces todas nuestras militancias pueden registrarse, es competencia de nuestros órganos internos definir si cumplen esos requisitos y validar en su caso el registro o no”.

El senador Félix Salgado Macedonio en el Patio del Federalismo. (Cuartoscuro: Graciela López Herrera)

Precisó que la Comisión Nacional de Elecciones revisará minuciosamente la documentación de todos los aspirantes, mientras que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia evaluará el comportamiento de los participantes, advirtiendo que cualquier acto de guerra sucia o confrontación interna será sancionado con la pérdida del registro.

El senador Félix Salgado Macedonio solicitó licencia a su cargo el lunes 15 de junio, tras el cónclave que la dirigencia nacional de Morena encabezó el 12 de junio en Acapulco con decenas de aspirantes a la gubernatura y alcaldías del estado.

-Con información de Quadratín.