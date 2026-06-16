Fundadores de Morena en Guerrero respaldan a Esthela Damián durante encuentro en Ometepec

Fundadores de Morena en Ometepec, Guerrero, se sumaron este martes a la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, en su defensa de la soberanía nacional.

En este encuentro, la exfuncionaria dijo sentirse honrada y orgullosa de estar con las y los líderes morenitas, y de asumirse como una mujer de lucha. “El proyecto más importante de mi vida se llama Guerrero”, expresó.

Las bases morenistas, líderes agrarios, artesanas y maestros arroparon a Damián Peralta en su visita a Ometepec. Recordó que el destino de Guerrero se define con principios firmes, no con acuerdos bajo la mesa:

“Estar aquí en Ometepec, mirar sus rostros de frente y sentir sus manos trabajadoras me recuerda la esencia de nuestra lucha. Hoy vengo a hacerles un llamado que nace de la convicción más profunda: por más difíciles que sean las circunstancias, ¡nunca pierdan sus sueños ni dejen empeñados sus principios! La transformación no se construye con promesas de escritorio, se hace defendiendo la dignidad de nuestras familias y manteniendo intacta la esperanza de que Guerrero merece un destino de paz, justicia y bienestar real para todos.”, señaló.

Fue enfática al advertir que la izquierda histórica de la entidad no dará un solo paso atrás ante aventurerismos políticos.

Entre los fundadores de Morena que acompañaron a Esthela Damián en su visita a Ometepec figuraron Jaquelina Ortiz Montaño, Manuel Tapia Bustos, Zenaido Herrera Ruiz, Alejandra Bobadilla Toledo, Pablo Solano Ramirez y Adela Miranda Calderon. Así como Taurino Baños Herrera, Janeth Santiago Adata, Gabriel Candelario Carbajal y Doroteo Candelario.