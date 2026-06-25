Grecia Quiroz ‘rechaza’ a MC y descarta ser candidata de algún partido político: ‘Soy independiente’

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, acusó que la reforma electoral que analiza el Congreso de Michoacán afecta directamente a las candidaturas independientes.

Grecia Quiroz, presidenta de Uruapan, rechazó el ‘guiño’ de Movimiento Ciudadano y aclaró que se mantendrá en el Movimiento del Sombrero que es independiente de partidos políticos, rumbo a las elecciones de 2027.

“Nosotros tenemos la línea definida de la candidatura independiente, hay muchos ciudadanos que confían en nosotros, que ven el trabajo que estamos realizando y nosotros vamos a dar esa batalla”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

La alcaldesa de Uruapan se refirió a la polémica de ‘cerrar la puerta’ a las candidaturas independientes en Michoacán y aseguró que no se trata de un tema personal ni del Movimiento del Sombrero sino de ciudadanos quienes tienen el ánimo de participar.

“Ha habido muchos partidos que nos han invitado y se han solidarizado con nosotros, como Movimiento Ciudadano lo cual no significa que yo vaya a ser su candidata ni mucho menos”, aclaró Grecia Quiroz.

Grecia Quiroz llama a respetar candidaturas independientes

La presidenta municipal de Uruapan llamó a defender las candidaturas independientes y adelantó que buscarán, por todos los medios, revertir la iniciativa del Congreso de Michoacán contra el movimiento.

“Hay muchos ciudadanos que confían en nosotros, que confían en el trabajo que estamos haciendo y nosotros vamos a dar esa batalla. Vamos a caminar del lado de la gente”, agregó.

Quiroz envió un mensaje al Congreso de Michoacán e incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum a respetar las candidaturas independientes no solo de Michoacán sino de cualquier ciudadano.

“No quiero que una familia más viva lo que me tocó vivir a mí, que unos niños se queden sin su padre por la delincuencia organizada, pero también por lo que hay detrás que son los políticos corruptos”, afirmó.

¿Qué sabemos sobre la iniciativa del Congreso de Michoacán a candidatos independientes?

En medio de consignas, gritos de “¡Independiente!” y “¡Carlos Manzo vive!”, así como un ambiente de tensión política dentro y fuera del recinto legislativo, el Congreso de Michoacán aprobó en lo general la reforma electoral rumbo a 2027.

Sin embargo, todavía mantiene en análisis disposiciones señaladas como un posible veto a las candidaturas independientes que busquen organizarse bajo un mismo símbolo, color o emblema.

El debate gira en torno a artículos que, según los inconformes, impedirían que candidaturas independientes puedan compartir colores, símbolos, estructuras de apoyo o formas de organización política conjunta, lo que ha sido interpretado por la “sombreriza” como un intento de frenar el crecimiento del movimiento surgido tras el asesinato de Carlos Manzo.

*Con información de Quadratín