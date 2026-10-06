Se le adelanta a Adán Augusto: Senador del PT regala ejemplares del libro Pueblo, de AMLO

El senador del PT se adelantó a la venta en librerías y consiguió 20 ejemplares de Pueblo, el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador. (Quadratín).

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Alejandro González Yáñez, compró una caja con 20 ejemplares de Pueblo, el más reciente libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y regaló 19 de ellos a legisladores de la llamada 4T.

Durante la sesión de este martes, en la que compareció el secretario de Hacienda, Édgar Amador, algunos senadores de Morena y el PT mostraron los ejemplares de la obra, cuya edición física comenzará a venderse en librerías el próximo 12 de octubre.

González Yáñez explicó que consiguió los libros de manera anticipada a través de una persona vinculada con la Editorial Planeta.

Inicialmente señaló que cada ejemplar le había costado una cantidad mayor, pero después revisó la cuenta y precisó que pagó 9 mil 960 pesos por los 20 libros, es decir, 498 pesos por cada uno.

¿Quiénes recibieron el libro de Pueblo de AMLO?

Entre los senadores que recibieron un ejemplar estuvieron el coordinador de Morena, Ignacio Mier; el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez; Verónica Camino Farjat; Margarita Valdez; Manuel Huerta Ladrón de Guevara; Gerardo Fernández Noroña; Lizeth Sánchez y Enrique Inzunza.

Durante la sesión, Mier retiró la envoltura de su ejemplar y comenzó a hojearlo, mientras Adán Augusto López mostraba el suyo ante fotógrafos y reporteros.

El excoordinador de Morena también había obsequiado el año pasado el anterior libro de López Obrador, Grandeza, a senadores de la 4T.

González Yáñez señaló que de los 20 ejemplares que compró solamente le quedaba uno, por lo que ofreció rifarlo entre los periodistas que cubren la fuente legislativa.

“Por esta ocasión quedé un poco cepillado”, comentó el petista al ser cuestionado sobre si compraría más ejemplares.

El senador también recordó que Grandeza le fue enviado autografiado por López Obrador y expresó su confianza en que el expresidente vuelva a dedicarle un ejemplar en esta ocasión.

-Con información de Quadratín.