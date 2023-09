Sheinbaum aclara acusaciones de plagio: ‘Es claro que quien hizo el análisis de la tesis no es físico’

“No, señor, no robamos, no mentimos, no plagiamos y nosotros sí amamos al pueblo de México”, dijo Sheinbaum sobre su tesis de licenciatura. (Cuartoscuro)

Luego de las acusaciones de un supuesto plagio en su tesis de licenciatura, Claudia Sheinbaum, aclaró algunos puntos a través de sus redes sociales.

Sheinbaum explicó en cada punto cuáles son las fuentes y la forma en la que trabajó para terminar dicho trabajo.

“Es claro que quien hizo el análisis de la tesis no es físico”, dijo en la publicación y sostuvo que su tesis está debidamente citada.

“La combustión de madera involucra siempre calor, humedad, carbón y ceniza, así como monóxido y dióxido de carbono y, por tanto, no existen formas muy diversas para describirlo en sus componentes simples. Sería tanto como decir que si se describe que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar, se requiere una referencia entrecomillada para afirmarlo o se pensaría que se presenta como idea original una idea no propia”, fue parte de lo que detalló.

Ahora Guillermo Sheridan, vía Loret de Mola lanza nuevos alegatos sobre mi tesis de licenciatura. Aquí doy respuesta.

1. Todas las anotaciones señaladas están relacionadas a la referencia en la tesis al trabajo de Baldwin. Destaco que dicho trabajo está claramente citado y… — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 30, 2023

Así reaccionó Sheinbaum a las acusaciones en supuesto plagio de tesis

A quienes la han criticado sobre este tema, Claudia Sheinbaum les recomendó leer toda la tesis. Agregó que como parte de su trayectoria fue investigadora titular B del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dicha plaza la obtuvo por concurso y subió de categoría por la evaluación de otros académicos y también participó como profesora del posgrado de Ingeniería.

“No, señor, no robamos, no mentimos, no plagiamos y nosotros sí amamos al pueblo de México”, finaliza la publicación de la exjefa de Gobierno.

Xóchitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México, también ha sido acusada de plagiar en su trabajo de titulación.

En un discurso, Claudia Sheinbaum le lanzó una ‘pedrada’ a Gálvez al mencionar que ella no miente. “Tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas, en el corazón, nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México”, señaló.