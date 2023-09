‘Nosotros no plagiamos’: Sheinbaum tira ‘pedrada’ a Xóchitl por supuesto plagio de su tesis

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con unas 10 mil personas en la capital de Chiapas, entre trabajadores al servicio del estado y simpatizantes que llegaron de diferentes municipios.

Los organizadores de Morena reunieron a las y los asistentes en el Foro Chiapas, y como si de un acto de campaña se tratara, llevaban banderines y playeras con su nombre, y gritaban “¡Presidenta, presidente, presidenta!”.

En su discurso, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México hizo referencia su contrincante, Xóchitl Gálvez, y los señalamientos en torno al supuesto plagio del trabajo con el que se graduó.

“De mí, compañeros y compañeras, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas, en el corazón, nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México”, señaló.

La aspirante al Gobierno de México firmó el Acuerdo de Unidad para la Transformación; llamó a dejar atrás las diferencias y trabajar todos en unidad rumbo al 2024, para darle continuidad a lo avanzado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy es tiempo de unidad en nuestro movimiento, ya pasaron las encuestas, ahora tenemos que caminar y trabajar unidos. Además de unírsenos entre nosotros, ciudadanos, hombres y mujeres de bien”, agregó.

Esta es su cuarta visita a Chiapas. Fue vestida con una capa tradicional de las mujeres indígenas de Zinacantán, y en el pódium estuvo acompañada por habitantes de los pueblos originarios, integrantes del sector empresarial, académicos, activistas, comunidad gay, colegios y cámaras.

En su discurso hizo alusión al proceso de colonización y opresión a que han sido sometidos los pueblos indígenas.

“Vamos por la victoria, esta revolución no se puede parar. Porque esta revolución no tiene marcha atrás. No podemos regresar al pasado, un pasado de discriminación y exclusión. Nosotros somos otra cosa, nosotros seguimos representando la esperanza de México. Porque va a continuar un gobierno del pueblo y para el pueblo. Porque no vamos a regresar a un gobierno que era para unos cuantos”, indicó.