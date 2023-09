Xóchitl Gálvez responde a plagio: ‘Si la falta es suficiente para anular mi título, aceptaré'

Xóchitl Gálvez, futura candidata a la Presidencia por la alianza opositora Va por México, aclaró que su trabajo que presentó para titularse no era una tesis, y dijo que estaría dispuesta a que se anule su título en caso de que se encuentren irregularidades.

“Les aclaro, no es una tésis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta en 2 o 3 por ciento del texto es suficiente para anular mi título acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme”, externó Gálvez en un video difundido la noche de este miércoles 20 de septiembre.

El mensaje de Gálvez, senadora del PAN con licencia, llega luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo el título de licenciada en Ingeniería en Computación al estudiar en la Facultad de Ingeniería, convocara al Comité de Ética para revisar un supuesto plagio en su trabajo de titulación.

“No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos”, dijo Xóchitl Gálvez, quien retó al oficialismo a que continuaran con los ataques, ya que estaba lista para 256 ataques más, en referencia a los días que faltan para las elecciones presidenciales, que serán el 2 de junio de 2024.

Ante los supuestos plagios y errores en su texto que fue parte de su titulación, Gálvez reconoció la polémica y admitió haberse equivocado. “Sí la pendejié”, dijo a medios de comunicación este miércoles en la Cámara de Diputados.

Además, señaló que la mayor parte del trabajo con el que se tituló estaba basado en aspectos técnicos que correspondían a manuales, mismos que no tenían nombres de autor, por lo que no hizo las citas bibliográficas correspondientes, cosa que asumió como un error.

Con esta polémica Xóchitl Gálvez cumple una nueva semana de acusaciones, ya que antes del plagio fue señalada de habitar su casa en la alcaldía Miguel Hidalgo pese a irregularidades, ya que supuestamente no tiene permisos para habitarse, además de que supuestamente se habría construido con apoyo de las empresas de Gálvez, quien en ese entonces era alcaldesa de la demarcación.

Ante el supuesto conflicto de interés, así como las polémicas a la hora de otorgar permisos es que Gálvez fue señalada por el oficialismo, ya que Morena pidió que clausuraran o demolieran su casa, a lo que el actual alcalde, Mauricio Tabe, dijo que todo era un montaje.