Xóchitl responde ante presunta tesis plagiada: Me titulé por experiencia

La virtual candidata a la Presidencia del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, negó haber plagiado partes del informe de trabajo que presentó para titularse en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

La senadora hidalguense aseguró que su título como licenciada en ingeniería en computación lo obtuvo por experiencia profesional y minimizó los señalamientos, porque –dijo– tomó sólo seis párrafos del Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 del gobierno, de un total de 77 hojas el informe.

“Ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa y ahora que no soy ingeniera. O sea, la verdad de las cosas es que yo el título lo obtuve por experiencia profesional, y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acreditan que tienes experiencia como ingeniera”, explicó en un video en redes sociales.

Xóchitl Gálvez responde a las acusaciones de que plagió el informe que presentó para obtener su título profesional como Ingeniera en Computación por la #UNAM. pic.twitter.com/R5nbd0YR4k — Adela Micha (@Adela_Micha) September 20, 2023

Desde cuentas afines al oficialismo en X, se publicaron capturas de pantalla donde se muestra que numerosos fragmentos de su trabajo de titulación ante la UNAM fueron plagiados de distintas fuentes.

El director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcott, aseguró que la información difundida “es correcta” y mostró que el trabajo mediante el cual Gálvez logró su título “contiene abundantes plagios y citas incorrectas, así como una bibliografía incompleta”.

Levario Turcott refirió, en X, que el informe titulado Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes, realizado por la legisladora hidalguense con la asesoría de la profesora María Jaquelina López, contiene, además de párrafos copiados textualmente, deficiencias metodológicas graves en los criterios de citación, así como en las referencias finales.

“Los plagios recurren al uso común de cambiar palabras del texto original sin modificar lo central, de modo que, a pesar de pequeñas variantes, se considera una copia”, dijo.

El trabajo mediante el cual @XochitlGalvez logró su título como ingeniera en computación contiene abundantes plagios y citas incorrectas, así como una bibliografía incompleta.



La cuenta afín al obradorismo a nombre de Bernardo Escalante (@padron_09) publicó este martes un hilo… — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) September 19, 2023

Ante ello, Gálvez respondió: “Lo que presenté fue un informe donde se toman unos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del gobierno; es obvio que me estoy refiriendo al programa de cambio climático, algunas referencias técnicas de equipos muy específicas, y hay un párrafo por ahí, que seguramente tomé, en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional”.

La legisladora subrayó que desde Morena usarán todo para tratar de desacreditarla.