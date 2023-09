Xóchitl pide al Frente alinearse ante “elección de Estado brutal”

PAN, PRI y PRD deben “alinear los intereses” del Frente Amplio por México, porque, en la elección de 2024, se va a “enfrentar a un gobierno autoritario” y “una elección de Estado brutal” en la que van a ser “despiadados”, advirtió la virtual candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

La senadora panista visitó Zacatecas, donde se reunió con madres de desaparecidos y ciudadanos desplazados de sus comunidades por la violencia, quienes exigen justicia.

La legisladora, en rueda de prensa, fue cuestionada en torno a cómo enfrentar “una elección de Estado” cuando, en lo local, por ejemplo en Zacatecas, la bancada del PRI acaba de aliarse con Morena.

“Justo el trabajo que yo vengo a hacer es un trabajo político. En la noche vamos a tener una reunión los tres partidos, donde tenemos que alinear los intereses del Frente Amplio por México, y son justamente enfrentar a un gobierno autoritario”, esgrimió.

De acuerdo con Gálvez Ruiz, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que “no respeta los derechos humanos”, “es un gobierno que no va a respetar una elección”.

Sin embargo, expresó su confianza en que, a tan sólo hace tres meses, los partidos de oposición veían “perdido” el panorama de cara a la elección presidencial de 2024; no obstante, “hoy les diría a todos los que están aquí que vamos a ganar”.

Posteriormente, al sostener una reunión con militantes del PAN, PRI y PRD, aseveró que “tiene los ovarios para enfrentar a la delincuencia”, y repudió que Zacatecas esté rebasado por la violencia.

“No es posible que (a las madres buscadoras) no las reciban, no es posible que la fiscalía no se aplique para buscar a sus hijos. Me reuní con varias familias que han perdido a sus seres queridos. Está rebasada la delincuencia en Zacatecas. No se lo merecen. No merecen vivir con miedo. No es justo que los papás tengan miedo cuando sus hijas van a la escuela. No es justo que las familias tengan miedo y la delincuencia ande por la calle”, recriminó.

Entre gritos de “fuera Monreal” y “fuera Morena”, la legisladora puso énfasis en la urgencia de recuperar la seguridad, la paz y la tranquilidad: “Basta de odio y división, basta de seguir enfrentando a mexicanos”.