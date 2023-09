Xóchitl a AMLO: si casa es ilegal, tírenla; no ande de perdonavidas

La virtual candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, ante los amagos morenistas de demoler su casa, tomó la palabra a uno de sus seguidores y anoche visitó la casa de la familia Rivera Reyes que le ofreció hospedaje, aunque, al final, no se quedó a dormir.

La legisladora agradeció a sus simpatizantes, cuyo domicilio se localiza en la colonia 16 de Septiembre, en la Miguel Hidalgo, quienes le ofrecieron su hogar cuando supieron que querían demoler el suyo.

Antes, portando tenis del partido del sol azteca, sostuvo ayer una reunión con el sector del PRD, Alternativa Democrática Nacional (ADN), a la que asistió el senador Miguel Ángel Mancera: “Su presencia aquí manda un mensaje”.

En entrevista con reporteros, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador –quien, señaló, cada vez se parece más al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega– primero ordenó demoler su casa, pero cuando se dio cuenta de que la gente le abrió las puertas de sus hogares, ahora se echó para atrás, por lo que exigió al mandatario no andar de “perdonavidas”.

No obstante, la senadora anunció que, pese a que el inquilino de Palacio Nación reculó, aceptó la invitación de un ciudadano que le ofreció su casa: “Hoy (ayer) me voy a dormir en una para ir entrenando, por las dudas, porque no les creo nada. Me voy a ir a dormir en una de las tantas casas que me abrieron”, señaló.

En otro tema, pidió a los dirigentes del PAN, PRI y PRD –quienes ayer fijaron una postura en contra al gobernador de Nuevo León, Samuel García– “tranquilizarnos (porque) todos somos finalmente la oposición y ojalá podamos construir un diálogo (...) más que confrontarnos”.

Reconoció el respaldo de la corriente perredista ADN porque –dijo– tiene presencia en prácticamente todas las entidades federativas y “son la verdadera izquierda”.

Gálvez lamentó, por otra parte, que el presidente López Obrador no haya invitado a los representantes de los poderes Judicial y Legislativo a las celebraciones de las fiestas patrias: “Es su fiesta, él no va a invitar a nadie que piense distinto a él, eso te habla del hombre que se siente como un emperador en Palacio”.