Ariadna Montiel ‘se la devuelve’ a Maru Campos por acusación de narco: ‘Si tiene pruebas, preséntelas’

A nivel federal, Ariadna Montiel trabajó como secretaria del Bienestar del expresidente López Obrador y de la presidenta Sheinbaum.

Ariadna Montiel, presidenta de Morena, rechazó las acusaciones de la gobernadora Maru Campos sobre presuntos nexos con el crimen organizado.

“Si tiene pruebas de algún delito, preséntelas ante las autoridades competentes. No permitiré que señalamientos sin sustento ni calumnias pongan en duda mi trayectoria y honestidad”, publicó en su cuenta de X este viernes 23 de octubre.

Ariadna Montiel dijo que quien sí cometió un delito fue Maru Campos al permitir la operación de agentes de la CIA en Chihuahua sin el permiso del Gobierno federal.

“Chihuahua tiene un pueblo hermoso, valiente, noble y leal. Lástima que tenga una gobernadora totalmente distinta a esos valores: Actúa cobardemente, es mitómana y se conduce con una gran deslealtad hacia sus gobernados, a la patria e incluso a sus amigos”, escribió.

Y es que en entrevista con Carlos Loret de Mola, la gobernadora de Chihuahua reveló que acusó a Ariadna Montiel durante la tensa conversación con Claudia Sheinbaum el 17 de septiembre en el Aeropuerto de Ciudad Juárez.

En la mañanera de este viernes, la presidenta de México confirmó lo dicho por la gobernadora. “Ella me dijo que pensaba que Ariadna tenía nexos con el narco. Le dije ‘si tienes pruebas, preséntalas’ y hasta ahora no ha presentado ninguna”, declaró.

Claudia Sheinbaum también salió en defensa de Ariadna Montiel, su exsecretaria del Bienestar. “Es una mujer honesta”, puntualizó.

FGR confirma que Maru Campos ‘entregó’ a su exfiscal

De acuerdo con el relato de Sheinbaum, otra de las acusaciones hechas por Maru Campos fue contra César ‘N’, exfiscal de Chihuahua, a quien responsabilizó por la presencia de agentes de la CIA en un operativo en la sierra del estado.

“Me reclamó porque la había acusado de traición a la patria. Le dije ”no, tiene que investigarse por qué entraron agentes extranjeros a México” y ella me dijo ‘Yo no fui, fue mi exfiscal", contó.

Según Sheinbaum, Maru Campos también acusó a César ‘N’ de otros actos de corrupción y de ser dueño de casinos. La presidenta le pidió dar esta declaración ante Ernestina Godoy, fiscal de la República.

Horas más tarde, la FGR publicó un comunicado en el que confirmó lo dicho por Sheinbaum.

“Campos Galván responsabilizó al ex fiscal general del Estado, sobre los hechos acontecidos en Chihuahua, en los que intervinieron personas de nacionalidad extranjera”, reportó.

De acuerdo con la FGR, Godoy y David Boone de la Garza, informaron a Maru Campos que acusarían a César ‘N’ de los delitos de traición a la patria y de fuero común.